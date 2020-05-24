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أخبار العالم

الأردن.. كورونا يعاود الظهور من جديد.. 4 إصابات لسائقين

الأحد 24/مايو/2020 - 06:58 م
كورونا يجتاح العالم
كورونا يجتاح العالم
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قسم الخارجي
ذكرت وسائل إعلام محلية بالأردن، إنه جرى تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد، في ارتفاعٍ جديد للإصابات بعدما كانت البلاد قد وصلت المربع صفر إصابات.

وقالت وسائل إعلام، إن ال4 حالات لسائقي شاحنات قادمين من الخارج، وهو مارفع الإجمالي إلى 708 إصابة.


وعادت الحالات للإرتفاع بفيروس كورونا،  بسبب سائق شاحنة، حيث عاد الأردن ليسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، بعد  نحو 10 أيام، لم تسجل فيها أية إصابة داخل حدود البلاد، مما دفع الحكومة لإعادة فتح قطاعات الإنتاج بكامل طاقتها.

وتعود تفاصيل الخروج من "المربع صفر" إلى سائق شاحنة، دخل الحدود الأردنية من إحدى الدول المجاورة، وخضع للفحوصات المعدة عند المعابر الحدودية التي جاءت نتيجتها سلبية، ثم وقّع على تعهد بالالتزام بـالحجر الصحي، قبل أن يغادر إلى منزله في بلدة الخناصري بمحافظة المفرق.

لكن بحلول شهر رمضان، أقام السائق وليمة إفطار لعائلته، التي يسكن بعض أفرادها في محافظات وبلدات أخرى، لتظهر بعدها أعراض الإصابة بكورونا عليه ويتم نقله للمستشفى حيث ظهرت نتائج فحوصاته إيجابية.

ونتيجة لعدم التزام السائق وغيره من السائقين أيضا، قررت الحكومة الأردنية فرض حجر صحي إجباري للسائقين في مدارس عسكرية.

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