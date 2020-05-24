دويدار يتسلح بالكمامة لمواجهة فيروس كورونا

استعان أحمد دويدار ، مدافع الزمالك السابق والإنتاج الحربى الحالي، بالكمامة للخروج في ظل تواجد وباء كورونا المستجد، الذي اجتاح العديد من دول العالم.





وتسبب انتشار فيروس كورونا في توقف النشاط الرياضي في مصر والعديد من دول العالم خلال الفترة الماضية .





ونشر أحمد دويدار صورته مرتديًا الكمامة عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام.





ومن المقرر أن يتحدد مصير أحمد دويدار الموسم الجاري بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.





ومن المقرر أن يعود النشاط الرياضي داخل مصر مطلع الشهر المقبل عقب تصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي بإعادة فتح الأندية تدريجيا بداية من الشهر المقبل .



