AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

دويدار يتسلح بالكمامة لمواجهة فيروس كورونا

الأحد 24/مايو/2020 - 07:13 م
أحمد دويدار
أحمد دويدار
Advertisements
حسام الحارتي
استعان أحمد دويدار، مدافع الزمالك السابق والإنتاج الحربى الحالي، بالكمامة للخروج في ظل تواجد وباء كورونا المستجد، الذي اجتاح العديد من دول العالم.

وتسبب انتشار فيروس كورونا في توقف النشاط الرياضي في مصر والعديد من دول العالم خلال الفترة الماضية .

ونشر أحمد دويدار صورته مرتديًا الكمامة عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام.

 ومن المقرر أن يتحدد مصير أحمد دويدار الموسم الجاري بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

ومن المقرر أن يعود النشاط الرياضي داخل مصر مطلع الشهر المقبل عقب تصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي بإعادة فتح الأندية تدريجيا بداية من الشهر المقبل .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لمواجهة كورونا.. عمدة لندن يطلب مساعدة أندية البريميرليج

موعد حسم مصير الدوري الإماراتي

شوبير يطالب بفتح الملاعب لتدريب اللاعبين

شوبير يهاجم الكاف بسبب مباراتي الأهلي والزمالك بأبطال إفريقيا

برلمانى: أؤيد عودة النشاط الرياضى فى هذه الحالة

هل يعود النشاط الرياضي في مصر أم سيتم إلغاؤه.. البرلمان يجيب

ترشيحاتنا

بـ جينز مقطع وتوب قصير.. هنا الزاهد بإطلالة مثيرة للجدل على إنستجرام

صحة جنوب سيناء: تعافي 44 حالة من مصابي كورونا

صيام الست من شوال.. متى الوقت الشرعي لبدء الصوم؟

جونسون يزف بشرى للعالم.. احتمالية الحصول على لقاح لـ كورونا هذه السنة

أخبار الفن .. هؤلاء النجوم خالطوا رجاء الجداوي .. وحقيقة إصابة دينا الشربيني بـ كورونا

أحترم تعاقداتي.. فضل الله ينفي متابعته لقضية نادي القرن

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأبيض.. سارة الشامى تتألق بالكاجوال.. شاهد

دراسة تكشف مدة فعالية المناعة بعد الإصابة بـ فيروس كورونا

بـ جينز مقطع وتوب قصير.. هنا الزاهد بإطلالة مثيرة للجدل على إنستجرام