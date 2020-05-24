المسماري: أسقطنا 13 طائرة تركية خلال الأيام الماضية

قال الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، إن القوات المسلحة العربية الليبية حققت تحولات كبيرة خلال الـ 72 ساعة الماضية.









وأشار المسماري إلى أن القوات الجوية بدأت في استعادة السيادة الكاملة على عدة مناطق، مؤكدا أن الجيش لا يبني خططه على احتلال الأرض.









ووعد الناطق باسم الجيش الليبي بالكشف عن مفاجآت كبيرة خلال الأيام القادمة، لافتا إلى أن كافة الانباء التي تتعلق بانسحابات نفذها الجيش الوطني الليبي من بعض المناطق غير صحيحة.









وأوضح أن ما قام به الجيش الليبي عبارة عن إعادة تمركز ضمن خطط عسكرية مدروسة.









وصرح المسماري بأن الجيش الليبي تمكن خلال الأيام الماضية من اسقاط 13 طائرة مسيرة تابعة للعدوان التركي.



