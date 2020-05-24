د. وفاء بشارة تكتب: فنانو الزمن الجميل.. شكرا

ذهلت حقيقة من كمية الإهانات الموجهة لرموز وهامات الفن الجميل، الفنان الرائع عادل امام، والفنانة القديرة سميحة أيوب ونجمة الجماهير نادية الجندي، الفنانة القديرة نبيلة عبيد، وغيرهم من قامات الزمن.









رموز الفن الجميل.. أهكذا يهانون. هم ليسوا خيولا تطلق عليهم رصاصات للتخلص منهم . وليتها رصاصات رحمة، إنها رصاصات اهانه وتحقير، ولو كان الأمر فشلهم او عدم اجادة أدوارهم لربما تقبلت الامر .









ولكن لمجرد ان أعمارهم تعدت مرحلة عمرية معينة، فهذا هو العبث بعينه انهم خبرة السينما وخيرة ما أنجبت مصر من الفنانين، اويجب حينما يبلغ الفنان حقبة زمنية معينة ان يحفر لنفسه قبرا ويكتئب ويموت قهرا؟؟؟.









حقيقة في كل المجالات وليست الفنيه فقط يكرم الكبير لخبرته، فما بالك بالفنان الذي هو كتلة مشاعر متحركة، يعيش بها ليس له زمن للتوقف والفنانه الراحله امينه رزق ويوسف بك وهبي خير دليل، وايضا نجوم السينما العالميه أمثال أنتوني هوبكنز، ألباتشينو، جاك نيلسون، اميتاب باتشان، جودي فوستر، وغيرهم.







