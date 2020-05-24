للاحتفال بعيد الفطر.. الفلسطينيون يتحدون حظر الفيروس القاتل

اضطرت السلطة الفلسطينية اليوم الأحد إلى تخفيف القيود المفروضة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد19، جزئيًا بعد أن نزل الفلسطينيون إلى الشوارع مطالبين بالسماح لهم بالاحتفال بعيد الفطر، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.









في الأسبوع الماضي، أعلنت حكومة السلطة الفلسطينية عن إغلاق شامل للمدن والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية خلال العيد، وهي خطوة أثارت احتجاجات واسعة النطاق ، خاصة بسبب استمرار إغلاق المساجد.









واحتفل المسلمون باليوم الأول من عيد الفطر بأداء صلاة الفجر في المساجد.









وليلة السبت، تظاهر مئات الفلسطينيين في الخليل احتجاجا على القيود، بما في ذلك إغلاق المساجد والشركات.









وسار المتظاهرون باتجاه مقرات قوات الأمن في المدينة وهم يهتفون "الله أكبر" و "نريد الاحتفال بعيد الفطر".









بعد وقت قصير من الاحتجاج ، أعلن مسؤول أمني رفيع في السلطة الفلسطينية أن بعض المساجد في الخليل ستفتح للصلاة.



