AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

للاحتفال بعيد الفطر.. الفلسطينيون يتحدون حظر الفيروس القاتل

الأحد 24/مايو/2020 - 07:54 م
صلاة العيد بفلسطين
صلاة العيد بفلسطين
Advertisements
محمد علي
اضطرت السلطة الفلسطينية اليوم الأحد إلى تخفيف القيود المفروضة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد19، جزئيًا بعد أن نزل الفلسطينيون إلى الشوارع مطالبين بالسماح لهم بالاحتفال بعيد الفطر، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.


في الأسبوع الماضي، أعلنت حكومة السلطة الفلسطينية عن إغلاق شامل للمدن والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية خلال العيد، وهي خطوة أثارت احتجاجات واسعة النطاق ، خاصة بسبب استمرار إغلاق المساجد.


واحتفل المسلمون باليوم الأول من عيد الفطر بأداء صلاة الفجر في المساجد.


وليلة السبت، تظاهر مئات الفلسطينيين في الخليل احتجاجا على القيود، بما في ذلك إغلاق المساجد والشركات.


وسار المتظاهرون باتجاه مقرات قوات الأمن في المدينة وهم يهتفون "الله أكبر" و "نريد الاحتفال بعيد الفطر".


بعد وقت قصير من الاحتجاج ، أعلن مسؤول أمني رفيع في السلطة الفلسطينية أن بعض المساجد في الخليل ستفتح للصلاة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمر مستفز.. رئيس البرازيل يشارك في احتجاجات ضد قيود الحكومة لمواجهة كورونا

تصريحات ترامب تطير في الهواء.. حكام الولايات يتحدون سلطة الرئيس بسبب الاقتصاد.. وأمريكا تنفذ خطة المناعة الجماعية وتقود العالم لموجة تفشٍ جديدة ..صور

ترشيحاتنا

أرتفاع أعداد المصابين بـ كورونا من العاملين بجامعة الزقازيق إلى 34 حالة

المسماري: الحديث عن انسحابات نفذها الجيش الوطني الليبي غير صحيحة.. فيديو

متى يبدأ صيام الست من شوال؟.. تعرف على الوقت الصحيح

"على العهد" أغنية جديدة عن أبطال الجيش المصري

بسيطة وغير مكلفة.. 10 صور تبرز جمال إطلالات زوجة محمد رمضان

أصبحت شابة.. جنا عمرو تصدم متابعيها بأحدث ظهور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأبيض.. سارة الشامى تتألق بالكاجوال.. شاهد

دراسة تكشف مدة فعالية المناعة بعد الإصابة بـ فيروس كورونا

بـ جينز مقطع وتوب قصير.. هنا الزاهد بإطلالة مثيرة للجدل على إنستجرام