"أوقاف الجيزة" تنفي ما نشر على أحد المواقع الإلكترونية بشأن إقامة صلاة العيد بأوسيم

نفت مديرية أوقاف الجيزة ما نشر على أحد المواقع الإلكترونية، اليوم /الأحد/، تحت عنوان (إمام يقيم صلاة العيد بمصلين في مدينة أوسيم أمام أحد المساجد المغلقة)، مؤكدة أن الخبر غير صحيح.





وشدد الدكتور السيد مسعد مدير مديرية أوقاف الجيزة - في بيان اليوم - أن المكان الذي أشار إليه الموقع لا صلة له بالمساجد والزوايا، حيث تم عمل "فراشة" بالشارع.





وقال "إن من قام بعمل الفراشة كل من: المدعو عبده عطية خليل الصعو، والمدعو طه سعد محمد سلام الصعيدي، وقام بالصلاة بالناس المدعو محمود عبدالحفيظ محمود عبدالحفيظ شاهين (فني كهرباء)، وليس لهم أية علاقة بالأوقاف".. وأكد أنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم بمعرفة الجهات الأمنية.



