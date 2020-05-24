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لفتة إنسانية.. مستشفى العبور يوزع كعك العيد على مصابي كورونا.. وجامعة عين شمس تجري 800 مسحة اختبار فيروس للعائدين من الخارج مجانا

الأحد 24/مايو/2020 - 11:59 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقي
  • لفتة إنسانية.. مستشفى العبور بعين شمس يوزع كعك العيد على مصابي كورونا
  • جامعة عين شمس تجري 800 مسحة اختبار فيروس كورونا للعائدين من الخارج مجانا
  • أستاذ مناعة يحذر من أكل الرنجة والفسيخ بسبب ارتفاع درجات الحرارة


قام مستشفى العبور التخصصي بجامعة عين شمس الخاص بعزل مصابي فيروس كورونا في لفتة إنسانية بتوزيع هدايا وعلب كعك وبيتي فور على مصابي فيروس كورونا بالمستشفى.


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ونشر أحد أفراد الأطقم الطبية بعض الصور والفيديوهات احتفالا بعيد الفطر ومشاركة المصابين بالاحتفال بالهدايا والكعك والبيتي فور المقدم لهم  من المستشفي حتي لا يشعروا بالاحباط حيث كتب المستشفي علي اللاصقة الموجودة علي علبة الكعك "مستشفي العبور جامعة عين شمس التخصصي تتمني لكم الشفاء العاجل وكل عام وانتم بخير".


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الجدير بالذكر أنه منذ ظهور فيروس كورونا المستجد وإعلان منظمة الصحة العالمية أنه وباء عالمي، كلف الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، قطاعات الجامعة المختلفة بوضع خطة لإدارة الموقف من مختلف جوانبه الطبية والتعليمية والبيئية.


وتم تحويل مستشفى العبور الي العزل الصحي منذ إبريل الماضي ، وأن مستشفى العزل خاص بهيئة أعضاء التدريس والطلاب والعاملين أيضا وفي حالة توافر أسرة يمكن أن نستقبل أي حالة،  الجامعة بها 15 ألف عضو هيئة تدريس وأيضا 45 ألف موظف وعدد الطلاب يتخطي 200 ألف ومستشفي العبور يحتوي على 200 سرير بها 110 أسرة خاصة بالعزل و40 غرفة رعاية مركزة و40 جهاز تنفس صناعي .


وواصلت جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني و رعاية وإشراف الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب،  جهودها في رعاية أبناء مصر العائدين من الخارج الذين يقضون فترة الحجر الصحي داخل المدينة الجامعية للطالبات بمصر الجديدة.


وبدأت الجامعة  إجراء المسح الطبي لفيروس كورونا المستجد مجانًا  لكافة المصريين العائدين من الخارج والمقيمين بالمدينة الجامعية طالبات و البالغ عددهم ٨٠٠ شخص ، من خلال فريق طبي متكامل تحت إشراف أ.د. أيمن صالح المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية و متابعة أ.إبراهيم سعيد المشرف العام على المدن الجامعية.مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية و الملابس الواقية للفريق الطبي والتزام المواطنين بإرتداء الكمامات الطبية. 


يأتي ذلك تمهيدًا لخروج من تثبت سلبية تحاليلهم من الحجر الصحي و استكمال فترة العزل في المنازل ، واعتبارًا من صباح غد الاثنين.


يذكر أن جامعة عين شمس  استعدت لاستقبال المصريين العائدين من الخارج ،من خلال التجهيز الكامل للمدينة الجامعية طالبات وتزويدها بكافة الخدمات و ووسائل الراحة و الترفيه ، مع توفير الوجبات الغذائية الصحية و الرعاية الطبية لجميع المقيمين بها على أعلى مستوى، بما يؤكد حرص جامعة عين شمس على القيام بواجبها الوطني مع كافة مؤسسات الدولة لمواجهة الظرف الصحي العالمي.


وحذر الدكتور خالد أبو شنب وكيل كلية الصيدلة جامعة عين شمس أستاذ الميكروبيولوجي والمناعة، أن الفسيخ والرنجا بهما ميكروبات خطيرة على صحة الإنسان وستضعف الجهاز المناعى للإنسان، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة قد تفسد الرنجا والفسيخ وتسبب تسمما.


وأضاف وكيل كلية الصيدلة خلال  تصريحاته لصدي البلد يجب تجنب تناول كميات كبيرة من الطعام، حيث يكون الجهاز الهضمي عقب انتهاء شهر الصيام لم يكن يعتاد علي  كميات الطعام الكبيرة، لذلك نقدم نصائح لمرضي القولون وبعض مشاكل الجهاز الهضمي  بتجنب الدهون قدر الإمكان وتناول الأطعمة المسلوقة بدلا من المقلية ولابد أيضا من انتقاء الزيوت النباتية بدلا من الحيوانية وتناول الطعام علي فترات حتي يعود الجهاز الهضمي يعمل بطبيعته.


وأشار إلى أن كثيرا من الأشخاص يفضلون تناول القهوة مع الكعك في أول يوم العيد كوجبة للإفطار، إلا أن هذه الوجبة تؤدي إلى ظهور أعراض القولون، وذلك نظرا لتأثير الكافيين المحفز على الأمعاء. 


وأكد علي ضرورة الالتزام بالخضروات الطازجة والفواكه والثوم، غنية بفتامين c وهذه الاشياء مضادة للاكسدة بالاضافة الي ان فيتامين c مهم جدا في تكوين خلايا الدم وتنشيط الخلايا المناعية من النخاخ الشوكي وأيضا الحمضيات من الليمون والبرتقال وغيرها والتفاح والجوافة والموز.


وأوضح أن الخضراوات الملونة مهمة وضرورية لأنها تحتوي على مادة مضادة للأكسدة وتنشط الجهاز المناعي، بالإضافة إلى اللوز والكركم  والزبادي، خاصة في وجبة السحور يحتوي على الكالسيوم واليود وفيتامين د، ب.
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