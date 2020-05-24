فيديو.. عدسة صدى البلد ترصد كيف غابت مظاهر الاحتفال بالعيد في محافظات المحروسة؟

حل عيد الفطر هذا العام مصحوبا بعدة إجراءات حكومية لحماية المواطنين من عدوى فيروس كورونا المستجد، وهو ما انعكس على مظاهر العيد التي طالما عرفتها المحروسة على مر تاريخها، من أجواء روحانية وكرنفالية.





وغابت مظاهر الاحتفال بالعيد لأول مرة في المحروسة بسبب جائحة كورونا، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء.





ورصدت عدسة صدى البلد أجواء العيد في عدة محافظات، التي ظهر فيها غياب المواطنين عن أماكن العامة فيما يلي:





حدائق كفر الشيخ

في حدائق كفر الشيخ التزم المواطنون بإجراءات الدولة للحد من فيروس كوورنا، فغابت مظاهر الاحتفال عن الحدائق العامة، وغاب المواطنون وعم الصمت في حدائق كفر الشيخ في عيد الفطر لأول مرة بسبب جائحة كورونا.





شواطيء مغلقة في دمياط





وإلى جانب ذلك، توقفت وائل النقل العام طبقا لقرار مجل الوزراء، إضافة إلى وسائل النقل النهري، وتوقف حافلات الرحلات التى تنتقل بين المحافظات أو بين المدن والشواطئ، للحد من تجمعات المواطنين.









طور سيناء





الغردقة





وفي الغردقة، غاب المواطنون عن الشواطئ العامة التي أغلقت تطبيقا لقرار مجلس الوزراء للحد من تجمعات المواطنين، وأغلقت جميع المحال التجارية، والحدائق والمنتزهات حرصا على سلامة المواطنين من تفشي عدوى فيروس كوورنا المستجد ( كوفيد - 19).







من جانبه، قال وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي إن المواطنين التزموا بإجراءات الدولة للحد من كورونا.





وأضاف في بيان صحفي أن جميع محافظات الجمهورية التزمت بقرارات غلق المولات التجارية والشواطيء والساحات والحدائق العامة، وإيقاف وسائل النقل العام، لقطع الطريق أمام أي تجمعات للمواطنين قد تساهم في انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

وفي دمياط غابت طقوس الاحتفال بعيد الفطر المبارك، ورصدت عدسة صدى البلد غياب المواطنين وغلق أماكن التنزه العامة والحدائق والشواطيء.وفي طور سيناء رصدت عدسة صدى البلد مظاهر غياب الاحتفال من المواطنين، وظهرت الشواطئ لأول مرة خالية من المواطنين، وهو مظهر لم تعتاد عليه المحروسة من قبل.