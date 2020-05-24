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حوادث

لهذا السبب.. مبيض محارة ينهي حياته بأقراص حفظ الغلال في كفر الشيخ

الأحد 24/مايو/2020 - 09:20 م
جثة
جثة
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محمود زيدان
شهدت قرية حازق التابعة لمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، واقعة مؤسفة، حين أنهى مبيض محارة يبلغ من العمر 24 عامًا، حياته من خلال تناول قرصين من أقراص حفظ الغلال شديدة السمية.


كان اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارًا من اللواء هيثم عطا، مدير المباحث الجنائية، يفيد وصول "م.م" 24 سنة، مبيض حارة، إلى مستشفى بيلا المركزي، مصابًا باضطراب في درجة الوعي وقيء، وتوفي عقب ذلك، وجرى إيداع الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

انتقل الرائد أحمد عادل قطاطو، رئيس مباحث مركز بيلا، وبالفحص، وبسؤال والدته "ر.ع" 50 سنة، ربة منزل، أفادت قيام نجلها بتناول قرصين من أقراص حفظ الغلال أثناء تواجده بالمنزل، لرغبته في التقدم لخطبة إحدى الفتيات والتي تربطه به علاقة عاطفية ورفضها لذلك، ولا توجد شبهة جنائية.

حرر رجال الشرطة المحضر رقم 2109 لسنة 2020م، إداري مركز بيلا، وصرحت نيابة مركز بيلا برئاسة المستشار محمد سعودي، مدير النيابة بدفن الجثة.
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