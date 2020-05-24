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أخبار العالم

وزير الخارجية الصيني يتهم واشنطن بإشعال حرب جديدة

الأحد 24/مايو/2020 - 09:13 م
وزير الخارجية الصيني
وزير الخارجية الصيني
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محمد علي
اعتبر وانج يي، وزير الخارجية الصيني، إن الولايات المتحدة "تدفع دولتينا إلى حافة حرب باردة جديدة"، بينما لفت المسئول الكبير إلى أن العالم بعد كورونا لن يكون كما قبله، وفق ما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية.


وارتفعت احتمالات نشوب حرب تجارية بين الصين والاقتصادات الغربية اليوم الأحد، حيث اتهمت بكين الولايات المتحدة بدفع العلاقات نحو "حرب باردة جديدة".


قال وزير الخارجية الصيني وانج يي اليوم الأحد :"الصين لا تنوي التغيير ، ولن تحل محل الولايات المتحدة".


أضاف أنه حان الوقت لتتخلى أمريكا عن تفكيرها بتمني تغيير الصين ووقف مسيرة  1.4 مليار شخص نحو التحديث.


وتوترت العلاقات بين المملكة المتحدة والصين أيضًا، حيث ضغط سلسلة من السياسيين المحافظين اليوم الأحد لفرض ضوابط أكثر صرامة لحماية الشركات البريطانية المتعثرة من عمليات الاستحواذ الصينية، وأعلنت المملكة المتحدة مراجعة طارئة للصفقات للسماح لشركة الاتصالات الصينية هواوي بالمساعدة بتشغيل شبكة الهاتف المحمول من الجيل الخامس.


وقال متحدث باسم الحكومة الانجليزية: "بعد إعلان الولايات المتحدة عن عقوبات إضافية ضد شركة هواوي ، تدرس لجنة الخدمة المدنية بعناية أي تأثير يمكن أن تحدثه على شبكات المملكة المتحدة".


وفيما يخص كورونا قال الوزير الصيني، إن عالمنا بالتأكيد سوف ينتظر مستقبل أكثر إشراقا عقب هزيمة الوباء.

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