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تعليم

تجارة عين شمس تعلن أرقام الجلوس للشعبتين الإنجليزية والفرنسية

الإثنين 25/مايو/2020 - 02:57 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقي
أعلنت الصفحة الرسمية بكلية تجارة جامعة عين شمس عن كيفية الحصول على رقم الجلوس لبرنامج الدراسة باللغة الانجليزية:


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وسيتم استخراج رقم الجلوس من خلال البحث وفقًا للمجموعة الدراسية التي تنتمي إليه، وفيما يلي الروابط:


ثانيا : أرقام الجلوس لبرنامج الدراسة باللغة الفرنسية:

أقرأ ايضا :

سيتم استخراج رقم الجلوس من خلال البحث وفقًا للفرقة الدراسية التي تنتمي إليه،
وفيما يلي الروابط:

1) الفرقة الأولي:   الفرقة الأولي

2) الفرقة الثانية:    الفرقة الثانية

3) الفرقة الثالثة:    الفرقة الثالثة

4) الفرقة الرابعة:   الفرقة الرابعة

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