تجارة عين شمس تعلن أرقام الجلوس للشعبتين الإنجليزية والفرنسية

أعلنت الصفحة الرسمية بكلية تجارة جامعة عين شمس عن كيفية الحصول على رقم الجلوس لبرنامج الدراسة باللغة الانجليزية:
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وسيتم استخراج رقم الجلوس من خلال البحث وفقًا للمجموعة الدراسية التي تنتمي إليه، وفيما يلي الروابط:
1) الفرقة الأولي: الفرقة الأولي
2) الفرقة الثانية: الفرقة الثانية
3) الفرقة الثالثة: الفرقة الثالثة
4) الفرقة الرابعة:
ثانيا : أرقام الجلوس لبرنامج الدراسة باللغة الفرنسية:
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سيتم استخراج رقم الجلوس من خلال البحث وفقًا للفرقة الدراسية التي تنتمي إليه،
وفيما يلي الروابط:
1) الفرقة الأولي: الفرقة الأولي
2) الفرقة الثانية: الفرقة الثانية
3) الفرقة الثالثة: الفرقة الثالثة
4) الفرقة الرابعة: الفرقة الرابعة