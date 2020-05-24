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مرأة

بالأبيض والأسود.. منى فاروق بإطلالة محتشمة في عيد الفطر

الأحد 24/مايو/2020 - 09:45 م
صدى البلد
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ريهام قدري
نشرت الفنانة منى فاروق صورة  جديدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".


وظهرت منى فاروق بإطلالة محتشمة، مرتدية شيميز اسود محتشم ذات الاكمام الطويلة ، علي بنطلون أبيض ، أما من الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج الهادئ وتركت شعرها منسدلًا.

وهنأت منى فاروق جمهورها بمناسبة عيد الفطر .

ونشرت منى فاروق صورة وعلقت قائلة: كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم وعلي كل حبايبكم ويارب ديما بخير وصحه وسعادة وراحه بال يارب🤲🏻❤️🙏🏻 #eidmubarak #عيد_الفطر #عيد_سعيد 😊 # 2020
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