بالأبيض والأسود.. منى فاروق بإطلالة محتشمة في عيد الفطر
الأحد 24/مايو/2020 - 09:45 م
نشرت الفنانة منى فاروق صورة جديدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام". وظهرت منى فاروق
بإطلالة محتشمة، مرتدية شيميز اسود محتشم ذات الاكمام الطويلة ، علي بنطلون أبيض ، أما من الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج الهادئ وتركت شعرها منسدلًا.
ونشرت منى فاروق صورة وعلقت قائلة: كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم وعلي كل حبايبكم ويارب ديما بخير وصحه وسعادة وراحه بال يارب🤲🏻❤️🙏🏻 #eidmubarak #عيد_الفطر #عيد_سعيد 😊 # 2020