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تعليم

لتطوير العملية التعليمية.. إدارة الوافدين تستطلع رأي طلابها عبر هذا الرابط

الإثنين 25/مايو/2020 - 09:31 ص
وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
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نهلة الشربيني
أعلنت إدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن انطلاق استطلاع رأي للطلاب يهدف إلى تطوير العملية التعليمية، موضحا أن الدول التي ستقوم بنشر نشيدها الوطني عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

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ونشرت الإدارة عبر صفحتها  بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "لأن هدفنا دائما تطوير العملية التعليمية خاصة فى ظل الظروف الصعبة الحالية, مساعدتك بملء هذه الاستبانة الخاصة باستطلاع رأيكم  هتفرق كتير حول تطوير العملية التعليمية".

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وتابعت الإدارة: "أكثر دولة ستشارك فى بملء استطلاع الرأى هذا سيتم وضع العلم والنشيد الوطني الخاص بها على الصفحة الرسمية لمباردة ادرس فى مصر".


واوضحت أنه يمكن ملئ استماره الاستبيان عبر هذا الرابط: 

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