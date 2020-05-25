زراعة عين شمس توضح شرح وتحميل الأبحاث العلمية

أعلنت الصفحة الرسمية لكلية زارعة جامعة عين شمس شرح عمل وتحميل الأبحاث العلمية للمستويات (الاول - الثانى - الثالث).
دعت الصفحة جميع الطلاب المطلوب منهم عمل أبحاث الى متابعة المنشور .
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اولا البرامج الانجليزية
1- رابط الموضوعات المطروحة للبحث فى مواد البرامج الجديده(الانجليزية) و روابط رفع الابحاث امام كل مادة اضغط هنا
2- القالب البحثى للبرامج الجديدة (لغة انجليزية) اضغط هنا
ثانيا البرامج العربية
1- رابط الموضوعات المطروحة للبحث فى مواد البرامج العربى و راوبط رفع الابحاث امام كل مادة (تحت التحديث) اضغط هنا
2- القالب البحثى للبرامج العربية اضغط هنا
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ثالثا : الرابط التالى به شرح فيديو فنى لكتابة البحث و تحميله على منصات الابحاث الخاصة بالكلية (ملاحظة هامة: لن تعمل روابط تحميل الابحاث الا يوم 31/5/2020) و متاح لكل طالب تحميل بحث واحد فقط لكل مادة مرة واحدة فقط
جميع ما سبق يتطلب الدخول بالحساب الجامعى و فى حالة وجود اى مشكله به يرجى مراجعة المنشور السابق للتعرف على ارقام المساعدة