زراعة عين شمس توضح شرح وتحميل الأبحاث العلمية

أعلنت الصفحة الرسمية لكلية زارعة جامعة عين شمس شرح عمل وتحميل الأبحاث العلمية للمستويات (الاول - الثانى - الثالث).

دعت الصفحة جميع الطلاب المطلوب منهم عمل أبحاث الى متابعة المنشور .





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اولا البرامج الانجليزية





1- رابط الموضوعات المطروحة للبحث فى مواد البرامج الجديده(الانجليزية) و روابط رفع الابحاث امام كل مادة اضغط هنا









ثانيا البرامج العربية





1- رابط الموضوعات المطروحة للبحث فى مواد البرامج العربى و راوبط رفع الابحاث امام كل مادة (تحت التحديث) اضغط هنا









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ثالثا : الرابط التالى به شرح فيديو فنى لكتابة البحث و تحميله على منصات الابحاث الخاصة بالكلية (ملاحظة هامة: لن تعمل روابط تحميل الابحاث الا يوم 31/5/2020) و متاح لكل طالب تحميل بحث واحد فقط لكل مادة مرة واحدة فقط





جميع ما سبق يتطلب الدخول بالحساب الجامعى و فى حالة وجود اى مشكله به يرجى مراجعة المنشور السابق للتعرف على ارقام المساعدة



