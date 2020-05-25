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تعليم

زراعة عين شمس توضح شرح وتحميل الأبحاث العلمية

الإثنين 25/مايو/2020 - 11:01 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقي
أعلنت الصفحة الرسمية لكلية زارعة جامعة عين شمس شرح عمل وتحميل الأبحاث العلمية للمستويات (الاول  - الثانى  - الثالث). 
دعت الصفحة جميع الطلاب المطلوب منهم عمل أبحاث الى متابعة المنشور .

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اولا البرامج الانجليزية 

1- رابط الموضوعات المطروحة للبحث فى مواد البرامج الجديده(الانجليزية) و روابط رفع الابحاث امام كل مادة اضغط هنا 

 2- القالب البحثى للبرامج الجديدة (لغة انجليزية) اضغط هنا 

ثانيا البرامج العربية 

1-  رابط الموضوعات المطروحة للبحث فى مواد البرامج العربى  و راوبط رفع الابحاث امام كل مادة (تحت التحديث) اضغط هنا 

 2- القالب البحثى للبرامج العربية اضغط هنا 

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ثالثا : الرابط التالى به شرح فيديو  فنى لكتابة البحث و تحميله على منصات الابحاث الخاصة بالكلية (ملاحظة هامة: لن تعمل روابط تحميل الابحاث الا يوم 31/5/2020) و متاح لكل طالب تحميل بحث واحد فقط لكل مادة مرة واحدة فقط

جميع ما سبق يتطلب الدخول بالحساب الجامعى و فى حالة وجود اى مشكله به يرجى مراجعة المنشور السابق للتعرف على ارقام المساعدة

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