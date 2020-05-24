AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أخبار الفن.. مدير أعمال هيفاء وهبي يقاضيها لإثبات زواجه منها.. تطورات الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي.. إعلان عن الاختيار2

الأحد 24/مايو/2020 - 11:00 م
صدى البلد
Advertisements
محمد نحلة

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرز هذه الأخبار من خلال التقرير التالي.


مدير أعمال هيفاء وهبي يقاضيها لإثبات زواجه منها بعدما اتهمته بالسرقة


قام الملحن محمد وزيري مدير أعمال هيفاء وهبي، برفع دعوى قضائية في نيابة جنوب القاهرة الكلية لشؤون الأسرة للمطالبة بإثبات زواجه من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي.


اشتباه فى كورونا .. تفاصيل الحالة الصحية للملحن إسلام زكي


تعرض الملحن إسلام زكي لحالة من التسمم، ونشر صورة له من المستشفى عبر حسابة على فيبسبوك محذرا جمهوره من تناول بعض الفواكه.


مخرج مسلسل الاختيار: كنت خايف من العمل لأنه مسئولية تاريخية


توجه المخرج بيتر ميمي بالشكر لكل صناع مسلسل الاختيار بعد النجاح الكبير الذي حققوه في موسم رمضان، وحكى عن السبب الذي جعله متخوفا من قبول العمل في البداية.


تطور جديد .. تفاصيل الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي


طمأنت الفنانة نشوى مصطفى جمهور الفنانة رجاء الجداوي على صحتها بعد إصابتها بفيروس كورونا.


الاختيار 2.. المتحدة تعلن عن جزء ثان من المسلسل يعرض في رمضان 2021


أعلن المنتج تامر مرسي عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" عن تحضيره لمسلسل الاختيار الجزء الثاني، ونشر صورة مكتوبا عليها:"إلى اللقاء فى الاختيار2".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار الفن.. مؤلفة شهيرة مصابة بفيروس كورونا .. وفاة هند طاهر بسبب السرطان

إصابة الفنانة رجاء الجداوي بفيروس كورونا

تطورات الحالة الصحية لرجاء الجداوي بعد إصابتها بكورونا ونقلها لمستشفى العزل

بعد إصابتها بـ كورونا.. فجر السعيد تطلب الإطمئنان على صحة رجاء الجداوي

أخبار الفن.. إصابة رجاء الجداوي بـ كورونا.. وعمرو دياب يجري تحليل الفيروس

تطور جديد .. تفاصيل الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

ترشيحاتنا

دراسة تكشف مدة فعالية المناعة بعد الإصابة بـ فيروس كورونا

محمد رمضان: مسلسل البرنس نجح بسبب فريق العمل.. فيديو

مدير أعمال هيفاء وهبي يقاضيها لإثبات زواجه منها بعدما اتهمته بالسرقة

مركز الحساسية والمناعة يعلن عن موعد ظهور علاج لـ كورونا.. فيديو

بالأسماء.. 14 شهيدا من جيش مصر الأبيض.. آخرهم طبيب المنيرة

القبض على زوجين ايرانيين بسبب تبادل القبلات على فيسبوك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالبيجامة.. رنا سماحة تثير الجدل بصورة العيد.. شاهد

بالستان اللامع.. نوال الزغبي تخطف الأنظار في العيد

بـ نصف ليمونة وطماطم.. اقضي على البثور السوداء