أخبار الفن.. مدير أعمال هيفاء وهبي يقاضيها لإثبات زواجه منها.. تطورات الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي.. إعلان عن الاختيار2

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرز هذه الأخبار من خلال التقرير التالي.





مدير أعمال هيفاء وهبي يقاضيها لإثبات زواجه منها بعدما اتهمته بالسرقة

قام الملحن محمد وزيري مدير أعمال هيفاء وهبي، برفع دعوى قضائية في نيابة جنوب القاهرة الكلية لشؤون الأسرة للمطالبة بإثبات زواجه من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي.

اشتباه فى كورونا .. تفاصيل الحالة الصحية للملحن إسلام زكي

تعرض الملحن إسلام زكي لحالة من التسمم، ونشر صورة له من المستشفى عبر حسابة على فيبسبوك محذرا جمهوره من تناول بعض الفواكه.

مخرج مسلسل الاختيار: كنت خايف من العمل لأنه مسئولية تاريخية

توجه المخرج بيتر ميمي بالشكر لكل صناع مسلسل الاختيار بعد النجاح الكبير الذي حققوه في موسم رمضان، وحكى عن السبب الذي جعله متخوفا من قبول العمل في البداية.

تطور جديد .. تفاصيل الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

طمأنت الفنانة نشوى مصطفى جمهور الفنانة رجاء الجداوي على صحتها بعد إصابتها بفيروس كورونا.

الاختيار 2.. المتحدة تعلن عن جزء ثان من المسلسل يعرض في رمضان 2021

أعلن المنتج تامر مرسي عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" عن تحضيره لمسلسل الاختيار الجزء الثاني، ونشر صورة مكتوبا عليها:"إلى اللقاء فى الاختيار2".