التقويم الطلابي بجامعة حلوان ينظم دورة للتدريب على الاختبارات التحصيلية .. 8 يونيو

يعقد مركز القياس والتقويم الطلابي بجامعة حلوان ، دورات تدريبية لاعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين بنظام الأون لاين وذلك ضمن حزمة الدورات التدريبية اللازمة للترقية التي يقدمها المركز تحت إشراف الدكتور إبراهيم الزهيري مدير المركز.





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وتتضمن الدورات التدريبية المقدمة دورة التدريب على الاختبارات التحصيلية المقالية والموضوعية وفق جدول المواصفات وذلك خلال الفترة من ٨: ٩ يونيو ٢٠٢٠.





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وتهدف الي التعرف على مفهوم نواتج التعلم والتقويم التربوي لاداء المتعلم، و استنتاج معايير تقويم نواتج التعلم ومؤشراتها، وتقديم نقدًا لاساليب وعمليات التقويم الحالية، و اقتراح بعض التحولات الضرورية لتطوير تقويم نواتج التعلم .



