AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

التقويم الطلابي بجامعة حلوان ينظم دورة للتدريب على الاختبارات التحصيلية .. 8 يونيو

الإثنين 25/مايو/2020 - 09:16 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
Advertisements
كريم ناصر
يعقد مركز القياس والتقويم الطلابي بجامعة حلوان ، دورات تدريبية لاعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين بنظام الأون لاين وذلك ضمن حزمة الدورات التدريبية اللازمة للترقية التي يقدمها المركز تحت إشراف الدكتور إبراهيم الزهيري مدير المركز. 

أقرأ ايضا :

وتتضمن الدورات التدريبية المقدمة دورة التدريب على الاختبارات التحصيلية المقالية والموضوعية وفق جدول المواصفات وذلك خلال الفترة من ٨: ٩ يونيو ٢٠٢٠. 

أقرأ ايضا :

وتهدف الي التعرف على مفهوم نواتج التعلم والتقويم التربوي لاداء المتعلم، و استنتاج معايير تقويم نواتج التعلم ومؤشراتها، وتقديم نقدًا لاساليب وعمليات التقويم الحالية، و اقتراح بعض التحولات الضرورية لتطوير تقويم نواتج التعلم . 

 ويتم التسجيل في الدورة التدريبية عن طريق الضغط هنا  ، وذلك تحت رعاية واشراف الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

باستخدام تطبيق زووم .. دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس بجامعة بنها

نقل جميع طلاب التعليم العام للصفوف الدراسية التالية في السعودية

نائب وزير التعليم: تقييم الطلاب هو الصندوق الأسود للعملية التعليمية

جودة التعليم: لابد من وضع قواعد تضمن تقليل حالات الغش في الامتحانات الإلكترونية

قياس.. 5 معلومات عن نظام امتحانات الثانوية العامة في السعودية لمواجهة كورونا

مركز القياس والتقويم الطلابي بحلوان يقدم دورات تدريبية أون لاين لأعضاء هيئة التدريس

ترشيحاتنا

شرط بعقد كارتيرون الجديد من أجل الاستمرار مع الزمالك

ننشر قائمة بأسعار السلع المقررة على بطاقات التموين لشهر يونيو المقبل

زوج أيتن عامر يهنئ وفاء عامر بعيد ميلادها.. تعرف على ردها

تامر حسني يطرح ديو welcome to the life بشكل جديد.. فيديو

أخبار الفن| أول تعليق من رجاء الجداوي بعد إصابتها بفيروس كورونا .. يسرا: كان نفسي أبقى أم

تناول عصير الطماطم مرة واحدة في الأسبوع يحميك من هذا المرض

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوع من البيض يثير الجدل على السوشيال ميديا

جذابة وبسيطة.. 15 صورة تكشف أناقة وفاء عامر فى عيد ميلادها

سعر ومواصفات ام جي mg zs بعد التخفيضات الأخيرة.. صور