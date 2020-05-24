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رياضة

عودة منتخب مصر لكأس العالم.. ذكريات العيد مع الفراعنة

الأحد 24/مايو/2020 - 11:03 م
منتخب مصر
منتخب مصر
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عمرو ابوبكر
يصادف اليوم، الأحد، احتفال العالم الإسلامي بذكرى عيد الفطر المبارك، مع أحداث رياضية سعيدة مرت بها الكرة المصرية، فى أحد سنوات عيد الفطر المبارك.

وخلال عيد الفطر عاشت جماهير الكرة وخاصة المصرية أهم حدث في مشوار منتخب مصر، والوصول لمونديال روسيا والمشاركة في كأس العالم 2018.

لعب المنتخب المصري أول مباراة له ببطولة كأس العالم ” روسيا 2018 “، وكان الشارع الرياضي المصري يعيش حالة من الفرحة والسعادة لصعود الفراعنة للمونديال، بعد غياب دام 28 عامًا.

شارك الفراعنة في المونديال في المجموعة الأولى مع منتخبات: روسيا ” البلد المضيف “، أوروجواي، والسعودية، وكانت أول مباراة للمنتخب ضد منتخب أوروجواي فى أول أيام عيد الفطر المبارك مثل يومنا هذا. 


إلا أن حالة الفرح تحولت إلى حالة إنكسار عقب خسارة مصر بهدف نظيف فى الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، ولم يحقق المنتخب نقطته الأولى في المونديال. 

ولكن حقق محمد الشناوى، حارس الأهلى ومنتخب مصر خلال المباراة، لقب أفضل لاعب، لتألقه خلال المباراة وظهوره بآداء مشرف خلال أول لقاء له بمونديال العالم.

وأدى منتخب الفراعنة، طوال ال90 دقيقة مباراة قوية، تحت قيادة فنية للأرجنتيني، هيكتور كوبر، إلا أن الدقائق الأخيرة من عمر المباراة شهدت هدفًا مفاجئًا للمنتخب الأوروجوياني. 

وتتحول فرحة المصريين إلى لحظة إنكسار، تسببت فى تدهور النتائج فى المباراتين التاليتين، أمام روسيا في الجولة الثالثة، والسعودية في الجولة الرابعة.   

وخرج المنتخب دون أن يحقق أي فوز أو تعادل، حيث تلقى خسارة فى الجولة الثانية أمام روسيا بنتيجة 3/1، واختتم مباريات المجموعة بخسارة ثالثة على التوالي أمام السعودية بنتيجة 2/1.
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