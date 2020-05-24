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أخبار البلد

أهم الأخبار | جزء ثان لمسلسل "الاختيار".. الزمالك يتراجع عن نادي القرن.. ووصفة من محافظ الدقهلية للشفاء من كورونا

الأحد 24/مايو/2020 - 11:57 م
صدى البلد
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صدي البلد
نشر موقع صدي البلد علي مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المهمة يأتي علي رأسها: محافظ الدقهلية يعلن وصفة شفائه من كورونا والإعلان عن جزء ثان لمسلسل الاختيار وأيضا تفاصيل إصابة الفنانة رجاء الجداوي بفيروس كورونا وضبط الرئيس النمساوي وزوجته لاختراقه الحظر وأخيرا الزمالك يتراجع عن لافتة نادي القرن وغيرها..



أعلنت قناة ON عن طرح الجزء الثاني من مسلسل "الاختيار 2"،  عبر شاشتها، خلال الموسم الرمضاني المقبل، عام 2021.


يأتي ذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل "الاختيار" خلال الموسم الحالي، وتصدره لمواقع التواصل الاجتماعي، وحصوله على إشادات واسعة من الجمهور والنقاد على حد سواء.



أعلنت النقابة العامة للأطباء، عن استشهاد الحالة الـ15 من جيش مصر الأبيض، الدكتور أحمد النني طبيب النساء والتوليد ويعمل بتأمين صحي بنها، اثر اصابته بفيروس كورونا.



طالب الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية المواطنين بتناول الليمون والبرتقال بعد اصابته بفيروس كورونا مؤكدا ان فيهما فيتامينc  وهما كفيلان بعلاج وحماية الكثيرين من الفيروس قبل أن يصل للرئة.



أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، أنه تم تسجيل 752 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 29 حالة جديدة.



استيقظ الوسط الفني ومتابعو ومحبو الفنانة رجاء الجداوي علي مفاجأة حزينة وغير سارة اليوم.


قالت أميرة مختار ابنة الفنانة رجاء الجداوي عبر حسابها علي مواقع التواصل الاجتماعي على فيس بوك فجر اليوم, إن والدتها أصيبت بفيروس كورونا وتم نقلها إلى مستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية.



ضبطت الشرطة النمساوية، اليوم الأحد، رئيس البلاد، الكسندر فان دير بيلين ، وزوجته دوريس شميداور ، داخل أحد المطاعم في العاصمة فيينا متلبسا بخرق التعليمات الحكومية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.



كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن مجلس إدارة النادي استقر على إزالة شعار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" من اللافتة التي تم رفعها على بوابات النادي، وتشير إلى أنه نادي القرن الحقيقي.




شاب أزهري في المرحلة الثانوية، لم يتخط عامه الـ 18، معروف فى منطقته بأنه شاب متدين، استيقظ صباح اليوم مرتديًا ملابسه الجلباب والقفطان والعمامة الازهرية، وترجل في شوارع الدقهلية يلقى السلام على اهالى منطقته، واثناء ذلك شاهده الاهالي وهو يرتدي الزي الازهري فعُرض عليه أحد الشباب أن يقوم بإمامتهم لصلاة العيد، فلم يتأخر الشاب الازهري وظهرت عليه الفرحة وابتسامة عريضة علي وجهه، وسرعان ما وافق وهرع مسرعًا لإمامتهم لأداء صلاة العيد.
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