سلامة الجوهري: السيسي يضع أهالي الشهداء في مكانة تليق بهم

قال النائب سلامة الجوهري عضو مجلس النواب عن دائرة زفتى بمحافظة الغربية، أن تقديم الرئيس عبدالفتاح السيسي الهدايا العينية والمادية لأبناء وأسر الشهداء والمصابين في منازلهم، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، هو أبسط تقدير من رئيس مصر وشعبها لأسر الشهداء، الذين قدمما أبنائهم أرواحهم فداءا لمصر.









وأضاف الجوهري أن الرئيس السيسى يثبت دائما أنه يضع أهالي الشهداء في المكانة التي تليق بهم، من خلال مبادراته وقراراته التي تنم عن قيادة حكيمة تقدر تضحيات الشهداء في سبيل أمان مصر.





ووجه الجوهري التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي لحرصه الدائم على تكريم جميع أسر الشهداء في مختلف المناسبات وتقديم كل أوجه الدعم والرعاية لهم، وهو ما يؤكد تقدير مصر لتضحيات أبنائها.





ووجه الجوهري التحية لكافة أسر الشهداء في عيدهم قائلا: "لولا أبنائهم ما عشنا في سلام وأمان".

نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة، العقيد تامر الرفاعي، فيديو عبر موقع "فيس بوك"، لتقديم الرئيس عبدالفتاح السيسي عدد من الهدايا العينية والمادية لأبناء وأسر الشهداء والمصابين في منازلهم، وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.





ووجه الرئيس السيسي بتقديم الهدايا العينية والمادية لأبناء وأسر الشهداء والمصابين وذلك بمنازلهم بعدد من محافظات الجمهورية، يأتى ذلك في إطار الإجراءات الوقائية والإحترازية التي تتخذها الدولة المصرية للحفاظ على سلامة المواطنين ومجابهة إنتشار فيروس كورونا .



