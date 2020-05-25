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حوادث

الدخل الذي لا يخضع للضريبة.. النقض توضح هذه الحالة

الإثنين 25/مايو/2020 - 09:01 ص
النقض
النقض
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محمد عبدالله
أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها ما هو الدخل الذي لا يخضع الضريبه 

جاء في حيثيات الحكم أن النص في المادة السادسة من القانون رقم ٩٩ لسنة ١٩٤٩ في فقراتها الثالثة و الرابعة و الخامسة و السادسة ، يدل على أن المشرع حصر الإيرادات التى يشملها وعاء الضريبة العامة على الإيراد ، فيما يخضع لضريبة نوعية ، و أن كل دخل لا يخضع لضريبة نوعية لا تسرى عليه أحكام الضريبة العامة.

مما مقتضى ذلك أن وعاء الضريبة النوعية و بالتالى وعاء الضريبة العامة ينشأ بالنسبة للعقارات المبنية إعتبارا من تاريخ سريان العوايد المربوطة ، و هو ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون المذكور على ما جاء بتقرير لجنة الشئون المالية بمجلس النواب ، و ما جاء على لسان ممثل الحكومة في مناقشات مجلس الشيوخ .

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