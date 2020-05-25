مليونير مجهول يتكفل بمصاريف قرية كاملة منذ 3 أشهر بسبب كورونا.. صور

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وكان المليونير المجهول يدفع الفاتورة لكل شخص في قرية دينشورث، أوكسفوردشاير، مع شراء الأسماك والبطاطس المطهوة لهم بما يعادل 5 جنيهات إسترلينية لكل شخص، منذ مارس الماضي وحتى الآن.





ولم يستمتع السكان فقط بالوجبة المجانية مرة واحدة في الأسبوع، ولكنه ساعد أيضًا في الحفاظ على استمرار عمل المطعم المحي لاذي يعود إلى القرن السابع عشر، ويديره المالك ستيفن ديفيدسون، والذي كان مضطرا مثل المؤسسات الأخرى في جميع أنحاء البلاد إلى الإغلاق.



