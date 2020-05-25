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منوعات

مليونير مجهول يتكفل بمصاريف قرية كاملة منذ 3 أشهر بسبب كورونا.. صور

الإثنين 25/مايو/2020 - 12:29 ص
ابناء القرية الأسترالية
ابناء القرية الأسترالية
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أماني إبراهيم
أثار رجلا غنيا حالة من الجدل في قرية أسترالية، بعدما تكفل بمصاريف 171 قرويا في أستراليا منذ ثلاثة اشهر، وذلك بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فقد دفع المليونير المجهول مبلغا لهم كل يوم جمعة على مدار 3 أشهر الإغلاق، مع إرسال وجبات أسماك وبطاطس لهم، والآن أطلق مبادرة جديدة ومختلفة للغاية لمساعدتهم على فقدان الوزن.


وكان المليونير المجهول يدفع الفاتورة لكل شخص في قرية دينشورث، أوكسفوردشاير، مع شراء الأسماك والبطاطس المطهوة لهم بما يعادل 5 جنيهات إسترلينية لكل شخص، منذ مارس الماضي وحتى الآن.

ولم يستمتع السكان فقط بالوجبة المجانية مرة واحدة في الأسبوع، ولكنه ساعد أيضًا في الحفاظ على استمرار عمل المطعم المحي لاذي يعود إلى القرن السابع عشر، ويديره المالك ستيفن ديفيدسون، والذي كان مضطرا مثل المؤسسات الأخرى في جميع أنحاء البلاد إلى الإغلاق.

ويحاول الرجل الغامض المعروف بأنه رجل ثري جدا، ويقسم وقته بين لندن ودينشورت، ويقدم تحديا جديدا لهم الآن، وهو أنه يتعهد بدفع 100 جنيه إسترليني لأي شخص يفقد 10% من وزنه خلال الشهرين المقبلين.
مليونير مجهول يتكفل بمصاريف قرية كاملة منذ 3 أشهر بسبب كورونا.. صور
مليونير مجهول يتكفل بمصاريف قرية كاملة منذ 3 أشهر بسبب كورونا.. صور
مليونير مجهول يتكفل بمصاريف قرية كاملة منذ 3 أشهر بسبب كورونا.. صور
مليونير مجهول يتكفل بمصاريف قرية كاملة منذ 3 أشهر بسبب كورونا.. صور
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