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مرأة

نوع مهمل من الخضراوات يحسن الهضم وينقص وزنك

الإثنين 25/مايو/2020 - 01:06 ص
خيار
خيار
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لمياء الياسين

فائدة صحية  غير متوقعه من تناول الخيار يوميا  ويمكن تناوله كوجبة خفيفة ، أو إضافته إلى السلطات  فهو غني بالمياه ويمكن أن يوفر فوائد رائعة للأشخاص الذين يتطلعون إلى إنقاص الوزن.

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. 1. يقلل من الإجهاد

الخيار غني بالفيتامينات ، وخاصة فيتامين ب المركب الذي يحتوي على فيتامين ب 1 وفيتامين ب 5 وفيتامين ب 7. تعمل هذه الفيتامينات معًا في إرخاء جهازك العصبي.

 2. فقدان الوزن

 أصبح الخيار ثمرة ضرورية لإضافتها إلى نظامك الغذائي  فهو لا يعزز أي زيادة في الوزن ويحد من تناول وجبات خفيفة على الأطعمة السريعة.

 3. يحسن صحة الدماغ

 يحتوي الخيار على مركبات الفلافونويد المضادة للالتهابات والتي تعتبر رائعة في تعزيز صحة الدماغ. يساعد الفلافونويد.

4. يحسن الهضم

الخيار غني بالألياف القابلة للذوبان  ويساعد على تقليل مستويات الأس الهيدروجيني في المعدة وسيساعد أيضًا في مكافحة الإمساك.

 5. يحمي صحة القلب

يحتوي الخيار على مستويات عالية من البوتاسيوم ، يساعد محتوى الألياف في الخيار على منع تراكم الكوليسترول في الشرايين ومنع انسداد الشرايين.

 6. يحسن حركة الأمعاء

 الخيار الغني بالماء والألياف القابلة للذوبان.

7. يخللصك من السموم

 الخيار غني بالماء ، مما يجعله علاجًا طبيعيًا للتعامل مع الجفاف والتخلص من السموم غير المرغوب فيها الموجودة في جسمك.

 

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