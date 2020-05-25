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جمال العدل: يسرا تساعد جميع الممثلين بما لها من خبرات وتراكم تجارب نجاح.. فيديو

الإثنين 25/مايو/2020 - 04:30 ص
جمال العدل
جمال العدل
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محمد حليم قنديل

قال المنتج جمال العدل, إن الفنانة يسرا تساعد جميع الممثلين والفنانين بما لها من خبرات فنية وتراكم تجارب النجاح.


وأضاف جمال العدل خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" المذاع علي القناة "الأولي" المصرية, أن الفنانة يسرا ممثلة رائعة ومتميزة جدا في جميع الادوار التى تقوم بها.


وتابع المنتج جمال العدل, قائلا "يا يسرا انتي مكبرة لينا الشغلانة وعالمة لينا قيمة كبيرة .. وان نجاحك السنادي والسنين اللى فاتت بيقول قد ايه انك ست عظيمة وفنانة بجد".


وأوضح المنتج جمال العدل, أن الظروف الانتاجية في الايام السابقة كانت في منتهي الصعوبة نظرا لما نمر به من انتشار وباء عالمي.


وأشار إلي أنه, تم اتخاذ جميع الاجراءات الاحترازية والوقائية ضد انتشار فيروس كورونا بالاضافة الي وجود أطباء معاهم داخل فريق العمل أثناء التصوير.

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