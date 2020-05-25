AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أصل الحكاية

تخلى عن السلطة بإرادته.. قصة رئيس حظي بتأييد شعبي لمدة 20 عاما

الإثنين 25/مايو/2020 - 08:00 ص
جوليوس نيريري
جوليوس نيريري
Advertisements
ميـــس رضــا
أن تكون محبا لوطنك سوف تجد سيرتك الحسنة لاتفارق شعبك سيجعلونك الأول فى كل شئ لانك جعلت من تراب بلدك أهم ما لديك فى الحياة، سيثار فى ذهنك عزيزي القارئ عن وجود شخص فى الحياة يؤثر وطنه على نفسه، بالتأكيد هناك أناس تخلو عن متاع النفس والمناصب فقط لتحيا بلدانهم، من بينهم التنزانى جوليوس نيريري فما هى قصته.

اقرأ أيضا:-

نيريري هو إنسان إفريقي جاء للدنيا ووجد بلده تحت الاستعمار الإنجليزي، فما كان إلا أن ينمو ويكبر ويري أمام عينه ظلم هذا الاحتلال لشعبه فبدأ سلم الكفاح بخطوة وهى الحصول على التعليم من خلال مدرسة تابورا الثانوية التابعة للكنيسة الكاثوليكية ومنها إلي كلية ماكيريري بأوغندا حيث حصل على دبلوم فى التربية ثم سافر لإكمال دراسته العليا في كلية أدنبرة البريطانية.

وبعد عودة نيريري إلى بلاده عمل فى مجال التدريس إلا أنه أيضا انخرط فى السياسية من أجل حصول تنزانيا على استقلالها، وعليه أسس نيريري حزب تنجانيقا - تنزانيا حاليا- الوطنى الأفريقي عام 1954، وذاع صيت الحزب وأحدث القلاقل للاحتلال البريطانى وأصبح الحزب قوة ضاغطة إلى أن استطاعت تنجانيقا الحصول على استقلالها وانضمت مع زنجبار في عام 1964 ليصبحوا تنزانيا،  وتم انتخاب جوليوس نيريري رئيسًا لها وعبيد كرومي رئيس زنجبار نائبًا للرئيس .

وهكذا تم انتخاب نيريري رئيسا لتنزانيا لأربع مرات متتالية نتيجة الدعم الشعبي له إلا أن نيريري تخلى عن السلطة عام 1985 من أجل إعطاء الفرصة للأجيال الجديدة.

عاش نيريري أفريقيا ساعيا نحو تشكيل وحدة أفريقية تضم كافة دول أفريقيا إلى أن رحل فى 14 أكتوبر عام 1999 تراكا خلفه تاريخ حافل بالإنجازات الأفريقية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أفريقيا والأديان.. كيف دخل الإسلام إلى الصومال وتنزانيا؟

تمتلك ميناء الرئيسي فى شرق وسط أفريقيا.. لماذا أصبحت تنزانيا قبلة للسياح

حكاية كتاب.. الحركة العلمية في زنجبار ترصد التطور الكبير لبلاد عمان

الأصالة والتاريخ.. مدينة زنجبار التنزانية انفراد في التنوع الثقافي

محبوب أفريقيا.. الشيخ أنتاديوب المناضل من أجل القارة.. ما قصته.. صور

ترشيحاتنا

أكتر بصمة في حياتي.. رسالة تامر حسني لزوجته بسمة بوسيل على الهواء.. فيديو

حماد: نقل مصنع باتا من الإسكندرية لإحدى محافظات القناة خلال عام

بعد نجاح حفل العيد.. بسمة بوسيل توجه رسالة لـ تامر حسني

عادل إمام أنقذ حياتى.. يسرا تتحدث لأول مرة عن إجهاضها ومرضها بفيروس يصيب المخ.. فيديو

عروض العيد مستمرة.. احصل على آيفون 7 بلس بـ 3700 جنيه فقط

لماذا أرسل الفيفا مراقبين دوليين إلى اللجنة الخماسية؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تخفيضات العيد مستمرة.. قائمة أسعار إم جي mg اليوم في مصر بعد التخفيض.. صور

قبعة وسالوبيت.. بوسي تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

شاهد وحش هيونداي الجديد أزيرا 2021 .. صور