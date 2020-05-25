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محافظات

استغاثة من تمريض مستشفي العريش العام للمحافظ

الإثنين 25/مايو/2020 - 03:33 ص
استغاثة من تمريض
استغاثة من تمريض مستشفي العريش العام للمحافظ
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احمد صالح
طالب العاملون بهيئة التمريض في المستشفيات وخاصة مستشفي العريش العام ' شمال سيناء ' بتوفير وسيلة مواصلات لهم مع بدء تطبيق ساعات الحظر خلال إجازة عيد الفطر والتي تبدأ اعتبارا من الاحد وحتي الجمعة الساعة الخامسة مساءا.

ووجه اعضاء هيئة التمريض بمستشفي العريش العام استغاثة للواء المحافظ بسرعة التدخل للقيام بعمليات التنسيق اللازمة وتوفير وسائل مواصلات حتي لاتحدث فوضي في المستشفي العريش ويتغيب البعض عن النوبتجيه الخاصة به  الامر الذي يؤثر علي حياة المرضي.

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وأكد محمد فواز ' العريش ' علي ضرورة وجود تنسيق للنساء والرجال عند الذهاب لمقار عملهم في الورديات المساءية والتي تبدا الساعة 8 مساء.

كما طالب بضرورة توفير وساءل مواصلات لهم
فمنهم القادمين علي تقديم العلاج للمرضي ومنهم العامليت بالعنايات المركزة والحضانات وجميع الاقسام.

ولفت بأن تواجد محل الإقامة يكون سببا في حدوث مشاكل خاصة القاطنين في الأحياء الواقعة علي أطراف العاصمة العريش مثل السمران والصفا والريسة وضاحية السلام والرائد العربي




 

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