اختيار مقالب فرعية مؤقتة لإلقاء القمامة بمدينة العريش











اقراء ايضا..وأضاف أنه تم استكمال بعض اصلاح اعطال الصرف الصحي والمياه ببعض مناطق متفرقه بالأحياء علي ان يتم استكمال شكاوي المواطنين بالورديه الصباحيه .ولفت الي انه تم التواصل مع المهندس خالد عوده رئيس قطاع الكهرباء بشمال سيناء ' بشان الاعمده التالفه والمتهالكه لاستبدالهم بعد اجازة العيد مباشره.وقد تمت الاعمال تحت اشراف ايمن العزازي بحضور مديري عمليات الشركه وغرفه العمليات والمشرفين .