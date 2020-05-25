اختيار مقالب فرعية مؤقتة لإلقاء القمامة بمدينة العريش

لجأ مجلس مدينة العريش محافظة شمال سيناء، إلى اختيار مقالب فرعية مؤقتة ' لإلقاء القمامة' لاعادة رفعها مرة اخري الي المقلب الرءيسي خارج أطراف المدينة ' في إطار حملة النظافة الموسعة بشوارع العاصمة .
وتعددت شكاوي المواطنين بمدينة العريش العاصمة بوجود كميات من القمامه في مختلف الشوارع واعطي العميد ماجد محمد رءيس المدينة توجيهاته بسرعة التحرك وايجاد البداءل اللازمة لتلافي شكاوي المواطنين في مختلف لطاعات المرافق والبنية الاساسية .
وقال محمد شبل مسؤول المركز الإعلامي بالمجلس' ان عملية التشوين تتم حاليا في المقالب الفرعيه بالسيارات الكبيره واللوادر' بجوار الساحه الشعبيه والاخر بجوار الموقف الجديد مقابل بنزينه قطامش.. وذلك استعدادا لنقلها الي المقلب الوسيط بالزهور اليوم الاثنين .
اقراء ايضا..
محافظ شمال سيناء: 82 % نسبة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية
وأضاف أنه تم استكمال بعض اصلاح اعطال الصرف الصحي والمياه ببعض مناطق متفرقه بالأحياء علي ان يتم استكمال شكاوي المواطنين بالورديه الصباحيه .
ولفت الي انه تم التواصل مع المهندس خالد عوده رئيس قطاع الكهرباء بشمال سيناء ' بشان الاعمده التالفه والمتهالكه لاستبدالهم بعد اجازة العيد مباشره.
وقد تمت الاعمال تحت اشراف ايمن العزازي بحضور مديري عمليات الشركه وغرفه العمليات والمشرفين .
وتعددت شكاوي المواطنين بمدينة العريش العاصمة بوجود كميات من القمامه في مختلف الشوارع واعطي العميد ماجد محمد رءيس المدينة توجيهاته بسرعة التحرك وايجاد البداءل اللازمة لتلافي شكاوي المواطنين في مختلف لطاعات المرافق والبنية الاساسية .
وقال محمد شبل مسؤول المركز الإعلامي بالمجلس' ان عملية التشوين تتم حاليا في المقالب الفرعيه بالسيارات الكبيره واللوادر' بجوار الساحه الشعبيه والاخر بجوار الموقف الجديد مقابل بنزينه قطامش.. وذلك استعدادا لنقلها الي المقلب الوسيط بالزهور اليوم الاثنين .
اقراء ايضا..
محافظ شمال سيناء: 82 % نسبة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية
وأضاف أنه تم استكمال بعض اصلاح اعطال الصرف الصحي والمياه ببعض مناطق متفرقه بالأحياء علي ان يتم استكمال شكاوي المواطنين بالورديه الصباحيه .
ولفت الي انه تم التواصل مع المهندس خالد عوده رئيس قطاع الكهرباء بشمال سيناء ' بشان الاعمده التالفه والمتهالكه لاستبدالهم بعد اجازة العيد مباشره.
وقد تمت الاعمال تحت اشراف ايمن العزازي بحضور مديري عمليات الشركه وغرفه العمليات والمشرفين .