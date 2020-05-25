AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

اختيار مقالب فرعية مؤقتة لإلقاء القمامة بمدينة العريش

الإثنين 25/مايو/2020 - 03:46 ص
اختيار مقالب فرعية
اختيار مقالب فرعية مؤقتة لإلقاء القمامة بمدينة العريش
Advertisements
احمد صالح
لجأ مجلس مدينة العريش محافظة شمال سيناء، إلى اختيار مقالب فرعية مؤقتة ' لإلقاء القمامة' لاعادة رفعها مرة اخري الي المقلب الرءيسي خارج أطراف المدينة ' في إطار حملة النظافة الموسعة بشوارع العاصمة .

وتعددت شكاوي المواطنين بمدينة العريش العاصمة بوجود كميات من القمامه في مختلف الشوارع واعطي العميد ماجد محمد رءيس المدينة توجيهاته بسرعة التحرك وايجاد البداءل اللازمة لتلافي شكاوي المواطنين في مختلف لطاعات المرافق والبنية الاساسية .

وقال محمد شبل مسؤول المركز الإعلامي بالمجلس' ان عملية التشوين تتم حاليا في المقالب الفرعيه بالسيارات الكبيره واللوادر' بجوار الساحه الشعبيه والاخر بجوار الموقف الجديد مقابل بنزينه قطامش.. وذلك استعدادا لنقلها الي المقلب الوسيط بالزهور اليوم الاثنين . 

اقراء ايضا..
محافظ شمال سيناء: 82 % نسبة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية

وأضاف أنه تم استكمال بعض اصلاح اعطال الصرف الصحي والمياه ببعض مناطق متفرقه بالأحياء علي ان يتم استكمال شكاوي المواطنين بالورديه الصباحيه .

ولفت الي انه تم التواصل مع المهندس خالد عوده رئيس قطاع الكهرباء بشمال سيناء ' بشان الاعمده التالفه والمتهالكه لاستبدالهم بعد اجازة العيد مباشره.

وقد تمت الاعمال تحت اشراف ايمن العزازي بحضور مديري عمليات الشركه وغرفه العمليات والمشرفين .




اختيار مقالب فرعية مؤقتة لإلقاء القمامة بمدينة العريش
اختيار مقالب فرعية مؤقتة لإلقاء القمامة بمدينة العريش
اختيار مقالب فرعية مؤقتة لإلقاء القمامة بمدينة العريش
اختيار مقالب فرعية مؤقتة لإلقاء القمامة بمدينة العريش
اختيار مقالب فرعية مؤقتة لإلقاء القمامة بمدينة العريش
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شوشة يطالب بسرعة الانتهاء من مبنى قصر ثقافة العريش

شاهد .. حملات نظافة لرفع تلال وأكوام القمامة بشوارع المحلة

ترشيحاتنا

الإخوان أفلست.. تستعين بالمقاول الفاشل بعد سقوط خليتها الإعلامية

نجم منتخب فرنسا يبيع ميدالية مونديال 2018 مقابل 66 ألف يورو

شاهد.. طائرة تتحول الى ليموزين فاخرة.. صور

تبطل صيام الست من شوال .. الإفتاء تحذر من 7 أفعال شائعة

بعد إصابتها بكورونا.. الصفحة الرسمية لـ رجاء الجداوي تحذر متابعيها من هذا الأمر.. شاهد

الصحة: تعافي 4807 مصابا بـ كورونا وخروجهم من العزل والحجر الصحي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. طائرة تتحول الى ليموزين فاخرة.. صور

تؤدي إلى الوفاة.. احذر ارتداء الكمامة أثناء الركض

عود البطل ملفوف.. إيمان العاصي تخطف الأنظار بالأحمر المكشوف