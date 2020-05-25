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أخبار العالم

مسئول أمريكي: فيروس كورونا مثل كارثة تشيرنوبل

الإثنين 25/مايو/2020 - 03:17 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
وصف روبرت أوبراين، مستشار الأمن القومي الأمريكي، صمت الصين عن تفشي فيروس كورونا المستجد، بإخفاء الاتحاد السوفيتي لكارثة مفاعل تشيرنوبل عام 1986. 

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي وفق مقابلة مع شبكة "ان بي سي" الأمريكية إن الصين علمت بتفشي فيروس كورونا في ووهان منذ فبراير الماضي، إلا أنها كذبت منظمة الصحة العالمية، منعت دخول الخبراء للتحقيق. 

وتابع: "لقد أطلقوا فيروسا على العالم دمر تريليونات الدولارات من الثروة الاقتصادية الأمريكية ينبغي أن ننفقها للإبقاء على اقتصادنا حيا، وللحفاظ على الأمريكيين من تفشي الفيروس". 

وذكر: "عملية التستر على الفيروس التي قاموا بها سوف تُسجل في التاريخ، على غرار كارثة تشيرنوبل، وسنرى من يذيع عنها تقريرا خاصا خلال 10 أو 15 عاما قادمة". 

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كرر في كثير من المناسبات انتقاده وهجومه على الصين بسبب تسترها على تفشي فيروس كورونا المستجد. "كوفيد19". 

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