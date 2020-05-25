أخبار التوك شو.. الرئيس السيسي يصدر قرارا بالعفو عن 5532 من نزلاء السجون.. والأوقاف تعلق على واقعة هروب الطالب من إمامة صلاة العيد بالدقهلية

نشر موقع "صدى البلد" أمس الأحد، مجموعة من الأخبار الهامة من البرامج التليفزيونية، و تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، كما استضافت عددًا من المسئولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافةً إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية، وفيما يلي أبرزها:
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بالعفو 5532 من نزلاء السجون ممن استوفوا شروط العفو عنهم، وتنفيذا لقرار رئيس الجمهورية بشأن الإفراج بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وتمت إجراءات العفو والإفراج في ظل تدابير وقائية مشددة اتخذها قطاع السجون لحماية وصحة وسلامة المفرج عنهم ما بين ارتداء كمامات طبية ومراعاة مسافات التباعد بينهم .
وعقد قطاع السجون لجانا لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج، وكان العدد الكبير يعد الأكبر في تاريخ قرارات العفو من بعض المحكوم عليهم .
علق الدكتور جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، واقعة طالب الثانوى الذي حول من التربية والتعليم إلى الأزهر وأقام صلاة العيد فى الدقه ليةبالقول: «مشهد عبثي والشاب متعثر في دراسته»ـ رافضا اي أساءة لاستخدام الزي الأزهري مثلما حدث اليوم اليوم.
وقال «جابر طايع» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة» على القناة الأولى، إن المقطع الذي تم تداوله على السوشيال ميديا البعض لا يعرف حقيقته، مؤكدا أن هذا الشخص شاب بالصف الثاني الإعدادي ولايتبع وزارة الأوقاف.
نفى اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم قائد الجيش الوطني الليبي، بعض الشائعات التي نشرت مؤخرا بشأن انسحاب الجيش الوطني الليبي، مؤكدا أن الأنباء عن انسحابات نفذها الجيش الوطني الليبي غير صحيحة.
وأكد «المسماري» خلال مؤتمر صحفي، أن بعض القنوات الفضائية أشاعت بأن الجيش الوطني الليبي أنسحب وتراجع من بعض النقاط، وهذا ليس له أساس من الصحة، مؤكدا أن القوات المسلحة الليبية حرصت على توضيح الأمر.
تحدثت الفنانة يسرا لأول مرة، عن دعمها لنور ابن الفنان هشام سليم بشأن تحويل هويته من أنثى إلى ذكر، مؤكدة أنها تؤيد موقف الفنان هشام سليم مع أبنه نور لانه يعتبر موقف شجاع خاصة أنها محنة للطرفين.
وقالت يسرا خلال لقائها في برنامج «التاسعة» المذاع على قناة «الاولى» أن مواجهة مجتمع لا يقبل فكرة التحويل الجنسي من أنثى إلى ذكر صعب خاصة ان الوعي محدود، موضحة أن الموضوع بالتأكيد صعب لكل الأسرة ولكن طريقة التعامل معه كان راقي.
كشفت الفنانة رحاب الجمل عن كواليس شخصية عبير التي جسدتها في مسلسل البرنس، مؤكدة أن شخصية عبير كانت عقدة في حياتها .
وقالت «رحاب الجمل» خلال لقائها مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء دي إن سي» أنها بدأت البروفة في مكتب المخرج محمد سامي، موضحة أن المخرج محمد سامي بذل مجهود كبير جدا وقدم نصائح وتوجيهات للجميع بالإضافة الي علاقة الشخصيات في المسلسل.
أعلن المخرج محمد سامي عن مفاجاة قادمة في أعماله بعد نجاح مسلسل البرنس، مؤكدا أنه قرر أن يقوم بكتابة أي عمل فني يقوم بإخراجه ليقدم شكل جديد ومختلف.
وقال «محمد سامي» خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء دي إم سي» إنه خاض تجربة الكتابة من قبل، موضحا أنه كتب 4 أفلام سينمائية، وأخرج 7 مسلسلات.
كشفت الفنانة ريم سامي عن علاقتها ب شقيقها المخرج محمد سامي أثناء التصوير في مسلسل البرنس، متابعة «اخويا محمد مش ييجي عليا خالص».
وقالت «ريم سامي» خلال لقائها مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء دي إم سي» المذاع على قناة «دي إم سي» إن المخرج محمد سامي وضع قواعد لكل فنان، وطالما اي فنان يدرس الشخصية جيدا لا يثقل عليه أثناء التصوير.
كشفت الفنانة عبير صبرى، إنها كانت تدعو ربها بشكل دائم أن يجمعها عمل فنى مع الفنانة يسرا، حتى استجاب الله لدعائها وعملت معها فى مسلسل خيانة عهد.
وأضافت عبير صبرى خلال مداخلة هاتفىة في برنامج "التاسعة" المذاع علي القناة الأولى المصرية، أنها سعيدة جدًا بتجربتها مع الفنانة يسرا فى مسلسل "خيانة عهد"، قائلة:" أنا بتعامل مع يسرا على أساس أنى من المعجبين بيها ..قلت ليها أثناء التصوير خليهم يزودو المشاهد بتعتى معاكى".
قالت الفنانة جومانا مراد, إن الفنانة يسرا هي أجدع شخصية ممكن أن تقابلها في حياتك بأكملها, مشيرة إلي انها اذا حاولت الحديث عن يسرا لن يكفيها جميع الكلمات في حقها.
وأضافت الفنانة جومانا مراد خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" المذاع علي القناة "الأولي" المصرية, أن جميع مشاهدها في التمثيل مع يسرا تكون عنيفة.
تحدثت الفنانة يسرا لأول مرة عن إصابتها بفيروس بالمخ، مشيرة إلى أنها من الشخصيات التي تتحمل الوجع والألم، موضحة أنها سافرت إلى فرنسا لتلقي العلاج والبعض كانت يعتقد أنها في نزهة ولكنها كانت تعالج من الفيروس التي أصيبت به.
وقالت يسرا خلال لقائها في برنامج «التاسعة» المذاع على قناة «الأولى» أنها كانت بين الحياة والموت بسبب الفيروس الخطير لانه كان في مرحلة قرب الوصول الي المخ، مشيرة إلى أن الزعيم عادل إمام هو من اختار لها الطبيب وطالبها الذهاب إليه وأثناء الكشف عليها تفاجئ بتحملها للألم.
تكرر ظهور عدد من مذيعي قناة “إكسترا نيوز”، اليوم، وهن يرتدين قمصانا تحمل صور شهداء ملحمة كمين البرث أثناء تقديم الجولات الإخبارية على مدار اليوم.
وكان “تي شيرت” شهداء “كمين البرث”، انتشر بعد نجاح مسلسل “الاختيار” الذي يجسد الملحمة، خاصة بعد عرض الحلقة الـ28 من العمل، وسط حالة من الالتفاف الشعبي خلف قواتنا المسلحة الباسلة، صنعها مسلسل "الأختيار"، خاصة الحلقة رقم 28، التي وثقت ملحمة "كمين البرث" في رفح، والتي سطرها خلالها البطل أحمد صابر المنسي ورجاله أشرف البطولات في تاريخ العسكرية.
قالت الفنانة الأردنية صبا مبارك, إنها تجيد اللغة البدوية جيدا، مشيرة إلى أنها عادت للدراما البدوية لأنها منذ وفاة ياسر المصري وهي تريد أن تقوم بعمل شئ تهديه له بعد وفاته.
وأضافت صبا مبارك خلال تصريحات تليفزيونية على قناة "سكاي نيوز عربية" الفضائية, أن المسلسل الذي تقوم به هي ومجموعة من الفنانين يكون إهداء إلى روح ياسر المصري.