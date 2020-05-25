أخبار التوك شو.. الرئيس السيسي يصدر قرارا بالعفو عن 5532 من نزلاء السجون.. والأوقاف تعلق على واقعة هروب الطالب من إمامة صلاة العيد بالدقهلية

تكرر ظهور عدد من مذيعي قناة “إكسترا نيوز”، اليوم، وهن يرتدين قمصانا تحمل صور شهداء ملحمة كمين البرث أثناء تقديم الجولات الإخبارية على مدار اليوم.

وكان “تي شيرت” شهداء “كمين البرث”، انتشر بعد نجاح مسلسل “الاختيار” الذي يجسد الملحمة، خاصة بعد عرض الحلقة الـ28 من العمل، وسط حالة من الالتفاف الشعبي خلف قواتنا المسلحة الباسلة، صنعها مسلسل "الأختيار"، خاصة الحلقة رقم 28، التي وثقت ملحمة "كمين البرث" في رفح، والتي سطرها خلالها البطل أحمد صابر المنسي ورجاله أشرف البطولات في تاريخ العسكرية.



