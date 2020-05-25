مشهد مؤثر.. كلب يحمي جثمان شقيقته المتوفية بعيدا عن الطريق

رفض جرو، ترك شقيقته الميتة على طريق سريع في ولاية تكساس، حيث ظل الكلب بجانب شقيقته لحمايتها حتى جاءت السلطات لانتشال الجيفة يوم الجمعة.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية: تلقى المسؤولون في مركز مراقبة الحيوان ورعاية الحيوانات بولاية تكساس الامريكية مكالمة هاتفية لإبلاغ عن كلبة متوفية في الطريق.

كلب نجمة شهيرة يشوه وجهها بعد هجومه عليها بوحشية .. تفاصيل





وعندما وصل ضباط مراقبة الحيوانات، وجدوا الكلب الذي أطلقوا عليه اسم الجارديان ، يحمي جيفة شقيقته المتوفية في مشهد مبكي وصادم.

وتظهر الصور التي التقطها ضباط مراقبة الحيوانات الكلب جارديان وهو يضع قدمه فوق شقيقته الميتة حين اقترب المسؤولين منها.

في نهاية المطاف ، تمكن ضباط مراقبة الحيوانات من كسب ثقة الكلب ونقلوا شقيقته المتوفية بعيدًا عن جانب الطريق.