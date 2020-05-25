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مرأة

فى 5 دقائق.. كيفية زيادة طول شعرك

الإثنين 25/مايو/2020 - 05:01 ص
شعر أطول
شعر أطول
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لمياء الياسين
بحيلة سريعه يمكنك جعل شعرك أطول بطريقة طبيعية وتغذية الشعر من البصيلات ومنع جفاف الشعر فتعد تلك الوصفة غنية بفيتامين E وحمض اللوريك إليك مكونات الوصفة وطريقة تطبيقها يقدمها موقع برايت سايد

مكونات الوصفة ..

عصير بصل
ملعقة من زيت جوز الهند

طريقة تحضير الوصفة ..

فى وعاء تمزج المكونات جيدا وتم إضافتها لبصيلات الشعر وتدليك الشعر جيدا من الجذور حتى الأطراف لمدة 5 دقائق  ويمكن تكرار الوصفة 3 مرات أسبوعيا لمدة 30 يوما

تساعد الوصفة شعرك أطول وأكثر كثافة في 30 يومًا

مزايا عصير البصل لنمو الشعر معروفة. أثبت عصير البصل فعاليته في علاج داء الثعلبة . ينظم البصل دورة نمو الشعر ويعطي تغذية مباشرة لبصيلات الشعر.

عندما يتم خلط عصير البصل مع زيت جوز الهند ، تتضاعف الفوائد. يساعد زيت جوز الهند على الاحتفاظ بالزيوت الطبيعية للشعر ، وبالتالي يمنع الجفاف.

زيت جوز الهند هو أيضًا مصدر غني بفيتامين E وحمض اللوريك و يمكنك أيضًا استخدام زيت اللوز أو الخردل.

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