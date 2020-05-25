وزيرة سودانية تعلن إصابتها بفيروس كورونا





سألتزم بالإجراءات الصحية اللازمة، كما قمت بإبلاغ من قابلني الفترة الفائتة للإلتزام بالحجر الصحي". وكتبت الوزيرة السودانية على تويتر: "تأكدت هذا المساء من إصابتي بفيروس كورونا،





وأضاف: " الرجاء الإلتزام بموجهات وزارة الصحة والحرص علي تجنب التجمعات، فالإنتشار المجتمعي يتطلب المزيد من الإجراءات الوقائية.

حفظكم الله جميعا".





وكانت الصحة السودانية أعلنت تسجيل 192 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19، كما سجلت 19 حالة وفاة.





وبهذا ترتفع الإصابات بالفيروس في السودان إلى 3820 إصابة، بالإضافة إلى 156 حالة وفاة.