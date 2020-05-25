AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

نداء مهم من جامعة الدول العربية بشأن ليبيا

الإثنين 25/مايو/2020 - 04:12 ص
الأمين العام لجامعة
الأمين العام لجامعة الدول العربية
Advertisements
ميس رضا
طالبت جامعة الدول العربية الأطراف الليبية بالتخلي عن الخيار العسكري والانخراط في حوار سياسي باعتباره السبيل الوحيد لتسوية الصراع.

وجدد أمين عام الجامعة احمد ابوالغيط في بيان بمناسبة عيد الفطر المبارك مطالبته الاطراف الليبية الالتزام بوقف اطلاق النار في عموم الأراضي الليبية والانخراط بحسن نية في حوار سياسي تحت رعاية الأمم المتحدة باعتباره السبيل الوحيد للتوصل الى تسوية شاملة ودائمة للصراع الذي يمزق البلاد.

وشدد على أنه “لا يوجد أي حل عسكري للأزمة القائمة خاصة وأن التطورات كلها أظهرت عدم قدرة أي طرف على فرض حلول قسرية أو منفردة تفضي الى تحقيق الأمن أو بسط الاستقرار على كامل الأراضي الليبية”. 

وجدد أبو الغيط مناشدته للقيادات  الليبية بالاستجابة للنداءات الدولية وجهود البعثة الأممية في ليبيا الرامية الى استئناف عملية التفاوض بين حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي في اطار اللجنة العسكرية المشتركة ( 5 + 5) للتوصل الى اتفاق رسمي لوقف دائم وشامل لاطلاق النار .

واشار الى ان الوقف الشامل لابد ان يشمل على آليات محددة لمراقبته تحت مظلة الأمم المتحدة ومن ثم فتح المجال أمام العودة الى إلى الحوار الجامع للتوافق على تسوية متكاملة للأزمة بمساراتها الثلاثة الأمنية والسياسية والاقتصادية.

وذكر أبو الغيط أن الشعب الليبي عانى ولا يزال بما فيه الكفاية من ويلات القتال والدمار والتخريب والانقسام والتي تفاقمت تداعياتها على مدار 14 شهرا منذ بدء المعارك العسكرية حول العاصمة طرابلس والمناطق الغربية من البلاد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هدنة فى رمضان.. أبو الغيط يعبر عن انزعاجه إزاء التصعيد في ليبيا

الإمارات تؤكد تمسّكها بالحل السياسي في ليبيا

مطالبا بوقف القتال في ليبيا.. أبوالغيط: الحوار السياسي برعاية أممية السبيل الوحيد لحل الأزمة

ترشيحاتنا

هل تقتل الأشعة فوق البنفسجية فيروس كورونا.. التجارب العلمية تجيب

شاهد.. طائرة تتحول الى ليموزين فاخرة.. صور

فيروس كورونا لم يتم احتواؤه بعد.. مسئول كبير يحذر من الاستهانة بالوباء

نوع مهمل من الخضراوات يحسن الهضم وينقص وزنك

الأيام التي يحرم الصيام فيها .. 6 أيام منهى فيها الصوم

الإخوان أفلست.. تستعين بالمقاول الفاشل بعد سقوط خليتها الإعلامية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. طائرة تتحول الى ليموزين فاخرة.. صور

تؤدي إلى الوفاة.. احذر ارتداء الكمامة أثناء الركض

عود البطل ملفوف.. إيمان العاصي تخطف الأنظار بالأحمر المكشوف