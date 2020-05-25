نداء مهم من جامعة الدول العربية بشأن ليبيا

طالبت جامعة الدول العربية الأطراف الليبية بالتخلي عن الخيار العسكري والانخراط في حوار سياسي باعتباره السبيل الوحيد لتسوية الصراع.





وجدد أمين عام الجامعة احمد ابوالغيط في بيان بمناسبة عيد الفطر المبارك مطالبته الاطراف الليبية الالتزام بوقف اطلاق النار في عموم الأراضي الليبية والانخراط بحسن نية في حوار سياسي تحت رعاية الأمم المتحدة باعتباره السبيل الوحيد للتوصل الى تسوية شاملة ودائمة للصراع الذي يمزق البلاد.





وشدد على أنه “لا يوجد أي حل عسكري للأزمة القائمة خاصة وأن التطورات كلها أظهرت عدم قدرة أي طرف على فرض حلول قسرية أو منفردة تفضي الى تحقيق الأمن أو بسط الاستقرار على كامل الأراضي الليبية”.





وجدد أبو الغيط مناشدته للقيادات الليبية بالاستجابة للنداءات الدولية وجهود البعثة الأممية في ليبيا الرامية الى استئناف عملية التفاوض بين حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي في اطار اللجنة العسكرية المشتركة ( 5 + 5) للتوصل الى اتفاق رسمي لوقف دائم وشامل لاطلاق النار .





واشار الى ان الوقف الشامل لابد ان يشمل على آليات محددة لمراقبته تحت مظلة الأمم المتحدة ومن ثم فتح المجال أمام العودة الى إلى الحوار الجامع للتوافق على تسوية متكاملة للأزمة بمساراتها الثلاثة الأمنية والسياسية والاقتصادية.



