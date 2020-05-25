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بين الناس

أهالى الطوابق يشكون من انتشار القمامة

الإثنين 25/مايو/2020 - 07:01 ص
اكوام قمامة
اكوام قمامة
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احمد قطب
أرسلت شيماء فريد، مواطنة بمنطقة الطوابق بفيصل، شكواها إلى خدمة "بين الناس" التي يقدمها موقع "صدى البلد" لتتضرر من انتشار القمامة .

وقالت فريد في شكواها: "أعاني انا وابنائي من عدم وجود صناديق لتجميع القمامة وانتشار القمامة بالمنطقة المقيمة بها بشارع الشهيد بالطوابق فيصل مما يتسبب في انتشار الأمراض". 

وطالبت شيماء فريد المسؤولين بتوفير صناديق لتجميع القمامة ورفع القمامة بانتظام.
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ويستقبل موقع "صدى البلد" الإخباري، شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها ، من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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