أهالى الطوابق يشكون من انتشار القمامة

أرسلت شيماء فريد، مواطنة بمنطقة الطوابق بفيصل، شكواها إلى خدمة "بين الناس" التي يقدمها موقع "صدى البلد" لتتضرر من انتشار القمامة .
وقالت فريد في شكواها: "أعاني انا وابنائي من عدم وجود صناديق لتجميع القمامة وانتشار القمامة بالمنطقة المقيمة بها بشارع الشهيد بالطوابق فيصل مما يتسبب في انتشار الأمراض".
وطالبت شيماء فريد المسؤولين بتوفير صناديق لتجميع القمامة ورفع القمامة بانتظام.
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