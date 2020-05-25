أهالى الحادثة بالقناطر يستغيثون من انقطاع المياه المستمر

أرسل المواطن أحمد عيد، أحد شكان منطقة القناطر الخيرية شكواه متضررا من انقطاع المياه بشكل مستمر .





وقال عيد في شكواه: "انا مقيم بمنطقة الحادثة بالقناطر الخيرية وبيتم قطع المياه بشكل مستمر يوميا وتعود من الساعة الحادية عشر مساء حتي الواحدة صباحا بواقع ساعتين يوميا"، مشيرا إلى انه قام بتقديم العديد من الشكاوي ولكن دون تحرك من المسؤولين.





وطالب عيد بسرعة حل هذه المشكلة في ظل وجود الموجة الحارة التي تمر بها البلاد بالاضافة الي انتشار فيروس كورونا الذي يحتاج الي النظافة الشخصية الدائمة .