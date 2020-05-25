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بين الناس

أهالى الحادثة بالقناطر يستغيثون من انقطاع المياه المستمر

الإثنين 25/مايو/2020 - 08:56 ص
انقطاع المياه
انقطاع المياه
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احمد قطب
أرسل المواطن أحمد عيد، أحد شكان منطقة القناطر الخيرية شكواه متضررا من انقطاع المياه بشكل مستمر .

وقال عيد في شكواه: "انا مقيم بمنطقة الحادثة بالقناطر الخيرية وبيتم قطع المياه بشكل مستمر يوميا وتعود من الساعة الحادية عشر مساء حتي الواحدة صباحا بواقع ساعتين يوميا"، مشيرا إلى انه قام بتقديم العديد من الشكاوي ولكن دون تحرك من المسؤولين.

وطالب عيد بسرعة حل هذه المشكلة في ظل وجود الموجة الحارة التي تمر بها البلاد بالاضافة الي انتشار فيروس كورونا الذي يحتاج الي النظافة الشخصية الدائمة .
ويقدم موقع صدي البلد حل المشكلات لقرائه من خلال نشر شكواهم والتواصل مع المسؤولين لحلها من خلال الرقم الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360


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