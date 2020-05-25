AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

مدون سعودي: مصر اكتشفت علاج الجدري قبل قرن من إعلانه كدواء رسمي للمرض

الإثنين 25/مايو/2020 - 06:04 ص
احمد العريفي
احمد العريفي
Advertisements
مصطفى كرم

شارك المدون السعودي أحمد العريفي جزء من خبر منشور بجريدة الاقبال اللبنانية في أحد إصدارتها 1908 يوثق اكتشاف دواء مصر قديم يقضي على مرض الجدري نهائيا. 

وكتب أحمد العريفي عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "‏تطعيم الجدري اكتشف في مصر عام 900 هجرية ، وبعد أكثر من قرن وصل إلى أطباء لندن فأثبتوه بالتجربة وأعلنوه للعالم . جريدة الإقبال في 1908/4/27 م".

وتسعى دوا العالم جاهد في إيجاد علاج أو لقاح فعال لفيروس كوفيد-19 بعد انتشار في جميع دول العالم وإصابة ملايين البشر به ووفاة مئات الآلاف.

وتقوم بعض الشركات العالمية المتخصصة في صناعة الأدوية واللقاحات بتجريب الآمصال والأدوية القديمة على مرضى فيروس كورونا لإيجاد علاج فعال يفضى على الفيروس

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البرلمان يكشف حقيقة علاج فيروس كورونا عن طريق الملاريا.. نواب: حتي الآن لا يوجد مصل يعالج الفيروس.. ومطالب بالرقابة علي الصيدليات

أخصائي الصحة العامة: لا يوجد أى علاج لكورونا أو حتى مصل للوقاية منه حتى الآن.. فيديو

حقيقة انتقال كورونا من الحيوانات الأليفة إلى الإنسان.. فيديو

تاج الدين: هناك ٤٠ بحثا عالميا لإيجاد علاج يقضي علي كورونا.. فيديو

مفاجأة من العيار الثقيل .. دواء قمل الرأس لـ علاج فيروس كورونا

علاج فيروس كورونا.. كل ما تود معرفته عن عقار ريمديسفير.. وهل له آثار جانبية على المرضى؟

ترشيحاتنا

قراءة سورة البقرة .. الإفتاء تكشف عن فعل عجيب يحدث بعد تلاوتها بالمنزل

شرط بعقد كارتيرون الجديد من أجل الاستمرار مع الزمالك

عرض العيد مستمر.. اشترى سامسونج Galaxy note 9 بـ 5500 جنيه فقط

أخبار البرلمان| زيادة الرواتب والمعاشات الأبرز بتشريعات النواب.. توقيع أقصى العقوبة على أداء أهالي أوسيم صلاة العيد

هاشتاج # جملة_خالدة_في_مسلسل_الاختيار يتصدر تويتر.. ومغردون: على العهد يا رجالة

أخبار الرياضة السعودية.. تركي آل الشيخ يهنئ الوطن العربى بعيد الفطر.. وبشرى سارة لجماهير الهلال السعودي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. طائرة تتحول الى ليموزين فاخرة.. صور

تؤدي إلى الوفاة.. احذر ارتداء الكمامة أثناء الركض

عود البطل ملفوف.. إيمان العاصي تخطف الأنظار بالأحمر المكشوف