مدون سعودي: مصر اكتشفت علاج الجدري قبل قرن من إعلانه كدواء رسمي للمرض

شارك المدون السعودي أحمد العريفي جزء من خبر منشور بجريدة الاقبال اللبنانية في أحد إصدارتها 1908 يوثق اكتشاف دواء مصر قديم يقضي على مرض الجدري نهائيا.

وكتب أحمد العريفي عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "‏تطعيم الجدري اكتشف في مصر عام 900 هجرية ، وبعد أكثر من قرن وصل إلى أطباء لندن فأثبتوه بالتجربة وأعلنوه للعالم . جريدة الإقبال في 1908/4/27 م".

وتسعى دوا العالم جاهد في إيجاد علاج أو لقاح فعال لفيروس كوفيد-19 بعد انتشار في جميع دول العالم وإصابة ملايين البشر به ووفاة مئات الآلاف.

وتقوم بعض الشركات العالمية المتخصصة في صناعة الأدوية واللقاحات بتجريب الآمصال والأدوية القديمة على مرضى فيروس كورونا لإيجاد علاج فعال يفضى على الفيروس