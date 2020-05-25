فى 15 دقيقة .. أسرع طريقة لتحضير الغريبة

تعد الغريبة من الحلويات التى يقبل الكثيرون على تناولها على مائدة عيد الفطر يمكنك تحضيرها بمكونات متاحة من مطبخك وأحلى من المحلات.
بثلاث مكونات فقط من مطبخك إليك المكونات وطريقة تحضير الغريبة يقدمها موقع بولد سكاى الهندي:
3 أكواب دقيق
كوب سمن
كوب سكر بودرة ناعم جدًا
طريقة التحضير:
فى العجان يتم إضافة الدقيق والسمن وسحقهم جيدا حتى تتماسك العجين واتركى العجين يختمر ل15 دقيقة
فى فرن على درجة حرارة 160 يتم وضع صينية الغريبة بعد دهنها بالزيت و تشكيلها ووضع أى نوع من المكسرات تحبينها فى منتصف العجين وحسب الرغبة
وتترك صينية الغريبة بالفرن حوالى 15 دقيقة .
بثلاث مكونات فقط من مطبخك إليك المكونات وطريقة تحضير الغريبة يقدمها موقع بولد سكاى الهندي:
3 أكواب دقيق
كوب سمن
كوب سكر بودرة ناعم جدًا
طريقة التحضير:
فى العجان يتم إضافة الدقيق والسمن وسحقهم جيدا حتى تتماسك العجين واتركى العجين يختمر ل15 دقيقة
فى فرن على درجة حرارة 160 يتم وضع صينية الغريبة بعد دهنها بالزيت و تشكيلها ووضع أى نوع من المكسرات تحبينها فى منتصف العجين وحسب الرغبة
وتترك صينية الغريبة بالفرن حوالى 15 دقيقة .