أعلى معدل يومي.. الهند تسجل 7 آلاف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في الهند، اليوم الإثنين، تسجيل أعلى معدل إصابات يومي بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، بنحو 7 آلاف إصابة.





وكانت وزارة الصحة الهندية أعلنت، أمس الأحد، تسجيل 6767 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وبهذا الرقم تكون الهند قد سجلت أعلى إصابات في يوم واحد منذ ظهور الفيروس على أراضيها.





كما سجلت الصحة الهندية وفاة 147 حالة بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة أيضا.





وتكون الهند قد سجلت لليوم الثالث على التوالي أعلى نسب إصابات بفيروس كورونا حيث سجلت أول أمس 6554 حالة جديدة.



