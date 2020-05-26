بسبب كورونا .. اختفاء مظاهر الاحتفال بعيد الفطر في شمال سيناء .. مجالس القبائل والجولات الجماعية للمرور على المنازل وهجر الشواطئ الأبرز





وقد كانت الجولات الجماعية للمرور علي المنازل في مقدمة هذه المظاهر أول ايام العيد، إلا أن تطبيق ساعات الحظر من الساعة الخامسة واجراءات الوقاية من الإصابة بالفيروس عطلت تنفيذ ذلك.



ويقول خالد فتحي 'انه في السنوات السابقة كنا نتحرك في مجموعات يزيد عددها عن عشرين فردا تضم الآباء والأشقاء والاطفال من اجل زيارة الأقارب والشقيقات المتزوجات' ولكن هذا العام اختفت هذه الظاهرة بشكل ملحوظ بسبب كورونا .







وقال سلامه الشوربجي ' انه لم يخرج من منزله في اليوم الأول للعيد من اجل زيارة بناته ' ولكنه اكتفي بتقديم التهنئة لهن بالتليفون' ولفت الي أن الزيارة تتم لاحقا بشكل منفرد او بصحبة أولاده.





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بينما قال محمد سالم ان كورونا منعت التزاور بين الناس هذا العيد ، ولم يصله للتهنئة بالعيد سوى أبنائه وأزواج بناته، لافتا إلى أن كل عيد يحضر الكثيرون فى جولات بين الأهالى في الاعياد . اقرأ ايضا..بينما قال محمد سالم ان كورونا منعت التزاور بين الناس هذا العيد ، ولم يصله للتهنئة بالعيد سوى أبنائه وأزواج بناته، لافتا إلى أن كل عيد يحضر الكثيرون فى جولات بين الأهالى في الاعياد .





وقال فتحي محمد ' انه اعتاد سنويا الخروج الي الشاطئ بالعريش لقضاء اوقات ممتعة مع أصدقائه إلا أنه هذا العام اكتفي بالتقاط صورة سيلفي من داخل شاليه مطل علي الشاطئ بحي الريسة بالعريش بسبب كورونا.





وأعلن اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، الالتزام خلال فترة العيد بإغلاق كافة الشواطئ والحدائق العامة بالمحافظة، وأنه لن يسمح بالوصول للشاطئ خلال فترة العيد ' مع ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة بالتنسيق مع جهات الاختصاص.

