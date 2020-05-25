أخبار العلوم والتكنولوجيا.. للحفاظ على لياقتك في العيد.. أفضل تطبيقات لفقدان الوزن.. اشترى سامسونج Galaxy note 9 بـ 5500 جنيه فقط

نشر قسم العلوم والتكنولوجيا بـ "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالأحداث التى شهدتها الساعات الماضية، متضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة، والتي نستعرضها عبر النشرة التالية:
يبذل محبو الهواتف الذكية كبيرة الحجم مجهودًا شاقًا من أجل الحصول على أفضل العروض لإقتناء أفضلها، ولا شك أن الهاتف الذكى الأشهر فى العالم آيفون يأتى على رأس هه القائمة، إلا أن سعر منتجات آبل المرتفع يقف حائلًا أمام الكثيرين لشراء أحدها، ولكن مع هذه العرض أصبح من السهل إقتناء نسخة من آيفون 7 بلس بأقل من نصف سعره.
اذا كنت ممن بتابعون أعاملهم على مدار اليوم وبحاجة لمكتب متنقل معك، فأنسب هاتف ذكي يمكنك امتلاكه هو سامسونج Galaxy note 9، الذى يوفر كل الأدوات اللازمة لإنجاز مهامك على أكمل وجه، لما تقدمه فئة الـ Note من أداء قوي وتصميم مميز، بينما يعيبها سعرها المرتفع، ولكن بفضل هذا العرض يمكنك إقتناء نسخة من الهاتف سعة 128 جيجابايت بنصف السعر تقريبًا.
في ظاهرة غريبة من نوعها، انتشرت تسريبات عديدة عن تحديث iOS 14 القادم من شركة آبل، على العديد من المواقع والمدونات التكنولوجية، والتى تم تسريبها من قبل هاكرز، وهو أمرا يعد غريبا حيث أن التحديث لم يصدر رسميا حتى الآن، ومن المقرر أن يتم إصداره في الفترة القادمة.
يقوم الكثير باستخدام بعض المقاطع الموسيقية في story أو القصة اليومية في انستجرام التى تستمر لمدة 24 ساعة، ورغم أن خطوات إضافة الموسيقى المفضلة على قصة انستجرام أمر سهل، إلا ان هناك بعض الخطوات التى يجب القيام بها.
لأول مرة في تاريخ الأجيال الحالية يأتى علينا العيد، ومن قبله شهر رمضان الكريم، ونحن لا نزال قابعون في المنازل خوفا من التقاط عدوى وباء فيروس كورونا الذى تفشى في معظم دول العالم، مخلفا الملايين من المصابين ومئات الآلاف من حالات الوفيات، و للمكوث في المنزل آثاره السلبية الكثيرة على الصحة العامة وعلى شكل الجسم وغيرها من الأضرار، وفي الوقت الذى أغلقت فيه صالات الجيم أبوابها في وجه من يريد الحفاظ على صحته وجسمه، أصبحت تطبيقات فقدان الوزن هى الحل الوحيد أمام الجميع للحفاظ على جسده، ومن أكثر ما يميز تطبيقات فقدان الوزن أنها تتبع سبلا علمية في عملية تنظيم الأكل وممارسة الرياضة.
كشفت تقارير أن شركة Apple آبل تخطط لتحديث الرسائل على أجهزة الكمبيوتر MacOS ، الأمر الذى سيجلب ميزات في إصدارات iOS وiPadOS من التطبيق إلى أجهزة كمبيوتر Mac، بحيث يمكن تبادل الرسائل من وإلى أجهزة آبل جميعها في وقت واحد.