أخبار العلوم والتكنولوجيا.. للحفاظ على لياقتك في العيد.. أفضل تطبيقات لفقدان الوزن.. اشترى سامسونج Galaxy note 9 بـ 5500 جنيه فقط

نشر قسم العلوم والتكنولوجيا بـ "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالأحداث التى شهدتها الساعات الماضية، متضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة، والتي نستعرضها عبر النشرة التالية:





اذا كنت ممن بتابعون أعاملهم على مدار اليوم وبحاجة لمكتب متنقل معك، فأنسب هاتف ذكي يمكنك امتلاكه هو سامسونج Galaxy note 9، الذى يوفر كل الأدوات اللازمة لإنجاز مهامك على أكمل وجه، لما تقدمه فئة الـ Note من أداء قوي وتصميم مميز، بينما يعيبها سعرها المرتفع، ولكن بفضل هذا العرض يمكنك إقتناء نسخة من الهاتف سعة 128 جيجابايت بنصف السعر تقريبًا.



