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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين بمحافظات مصر

الإثنين 25/مايو/2020 - 08:26 ص
درجات الحرارة
درجات الحرارة
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نورهان رأفت
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الاثنين، انخفاضا جديدا في درجات الحرارة، حيث يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والرياح نشطة، فيما تشهد السواحل الشمالية أيضًا طقسًا لطيفًا، ورياحا معتدلة تنشط أحيانا وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية. 

وفيما يلي بيان بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين على محافظات ومدن مصر: 

الصغرى العظمى

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 17 والعظمى 28

درجات الحرارة في الأسكندرية الصغرى 19 والعظمى 26 

درجات الحرارة المتوقعة في مطروح الصغرى 17 والعظمى 23

درجات الحرارة المتوقعة في دمياط الصغرى 20 والكبرى 25

درجات الحرارة المتوقعة في بورسعيد الصغرى 19 والعظمى 24

درجات الحرارة المتوقعة في الإسماعيلية الصغرى 18 والعظمى 29

درجات الحرارة المتوقعة السويس الصغرى 19 والعظمى 29

درجات الحرارة المتوقعة في العريش الصغرى 17 والعظمى 26

درجات الحرارة المتوقعة في رفح الصغرى 18 والعظمى 25

درجات الحرارة المتوقعة في طابا الصغرى 18 والعظمى 28
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