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أخبار البلد

خفض فاتورتك و الجايزة لمبات ليد .. مرفق الكهرباء يستقبل مشاركات مسابقة استهلك صح

الإثنين 25/مايو/2020 - 08:31 ص
فاتورة الكهرباء
فاتورة الكهرباء
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وفاء نور الدين
يستقبل اليوم، جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ، مشاركات مسابقة شهر رمضان المبارك "استهلك صح و استغل فلوسك صح"... لاول 9 متسابقين يخفضوا فواتير الاستهلاك فى رمضان لتشجيع مستهلكي مرفق الكهرباء على الاستهلاك الأمثل للكهرباء وتوجيه اموالهم بشكل سليم بدلا من اهدار الطاقة والمال.

وكان الجهاز  قد حدد شروط المسابقة وهى :
1-يجب توافر فاتورة استهلاك شهرى مارس وابريل.

2- يجب ان تكون فاتورة شهر مايو اقل من فاتورة مارس وابريل .

3-سيتم اختيار متسابق واحد من داخل النطاق الجغرافي لكل شركة توزيع كهرباء.

4-سيتم الاختيار بناء على الأسبقية فى ارسال صور الفواتير وأكبر نسبة تخفيض فى قيمة الفاتورة.

5-سيتم الاعلان عن الفائزين على الصفحة الرسمية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك و تسليمهم الجوائز داخل مقر الجهاز.

6-سيتم التنويه عن المسابقة كل يوم خميس لتذكرة المواطنين عبر صفحة الجهاز على فيس بوك.

- جوائز المسابقة
(لمبات ليد .......و مفاجات لمن يتمكن من خفض فاتورته بنسبة 50%).

- سيتم البدء فى تلقى مشاركات المتسابقين 25 مايو.

-طريقة التسجيل في المسابقة:
ارسال البيانات فى رسالة على صفحة الجهاز على فيس بوك اوعلى العنوان الالكتروني التالي: [email protected]
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