خفض فاتورتك و الجايزة لمبات ليد .. مرفق الكهرباء يستقبل مشاركات مسابقة استهلك صح

يستقبل اليوم، جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ، مشاركات مسابقة شهر رمضان المبارك " استهلك صح و استغل فلوسك صح"... لاول 9 متسابقين يخفضوا فواتير الاستهلاك فى رمضان لتشجيع مستهلكي مرفق الكهرباء على الاستهلاك الأمثل للكهرباء وتوجيه اموالهم بشكل سليم بدلا من اهدار الطاقة والمال.





وكان الجهاز قد حدد شروط المسابقة وهى :

1-يجب توافر فاتورة استهلاك شهرى مارس وابريل.





2- يجب ان تكون فاتورة شهر مايو اقل من فاتورة مارس وابريل .





3-سيتم اختيار متسابق واحد من داخل النطاق الجغرافي لكل شركة توزيع كهرباء.





4-سيتم الاختيار بناء على الأسبقية فى ارسال صور الفواتير وأكبر نسبة تخفيض فى قيمة الفاتورة.





5-سيتم الاعلان عن الفائزين على الصفحة الرسمية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك و تسليمهم الجوائز داخل مقر الجهاز.





6-سيتم التنويه عن المسابقة كل يوم خميس لتذكرة المواطنين عبر صفحة الجهاز على فيس بوك.





- جوائز المسابقة

(لمبات ليد .......و مفاجات لمن يتمكن من خفض فاتورته بنسبة 50%).





- سيتم البدء فى تلقى مشاركات المتسابقين 25 مايو.





-طريقة التسجيل في المسابقة: