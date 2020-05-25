خفض فاتورتك و الجايزة لمبات ليد .. مرفق الكهرباء يستقبل مشاركات مسابقة استهلك صح

يستقبل اليوم، جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ، مشاركات مسابقة شهر رمضان المبارك "استهلك صح و استغل فلوسك صح"... لاول 9 متسابقين يخفضوا فواتير الاستهلاك فى رمضان لتشجيع مستهلكي مرفق الكهرباء على الاستهلاك الأمثل للكهرباء وتوجيه اموالهم بشكل سليم بدلا من اهدار الطاقة والمال.
وكان الجهاز قد حدد شروط المسابقة وهى :
1-يجب توافر فاتورة استهلاك شهرى مارس وابريل.
2- يجب ان تكون فاتورة شهر مايو اقل من فاتورة مارس وابريل .
3-سيتم اختيار متسابق واحد من داخل النطاق الجغرافي لكل شركة توزيع كهرباء.
4-سيتم الاختيار بناء على الأسبقية فى ارسال صور الفواتير وأكبر نسبة تخفيض فى قيمة الفاتورة.
5-سيتم الاعلان عن الفائزين على الصفحة الرسمية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك و تسليمهم الجوائز داخل مقر الجهاز.
6-سيتم التنويه عن المسابقة كل يوم خميس لتذكرة المواطنين عبر صفحة الجهاز على فيس بوك.
- جوائز المسابقة
(لمبات ليد .......و مفاجات لمن يتمكن من خفض فاتورته بنسبة 50%).
- سيتم البدء فى تلقى مشاركات المتسابقين 25 مايو.
-طريقة التسجيل في المسابقة:
ارسال البيانات فى رسالة على صفحة الجهاز على فيس بوك اوعلى العنوان الالكتروني التالي: [email protected]