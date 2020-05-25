بأسعار مخفضة..غرفة مطروح تفتتح أول منفذ لبيع الخضر والفاكهة بعد عيد الفطر

اكد انور رحيم رئيس غرفة مطروح التجارية ان افتتاح منفذ بيع الخضر والفاكهة بشارع علم الروم عقب انتهاء اجازة عيد الفطر المبارك سيكون باكورة سلسلة منافذ البيع التي سوف يتم عملها تحت اشراف الغرفة بأسعار مخفضة





وأضاف رحيم فى تصريحلت خاصة لـــ"صدى البلد" أن ذلك يساهم فى رفع المعاناة عن اهالي محافظة مرسي مطروح





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وأكد على حرص الغرفة المستمر ايضا على متابعة حركة الأسواق من خلال غرفة العمليات التي تم تشكيلها منذ بداية جائحة فيرس covid 19 كورونا المستجد والمستمرة في عملها دون توقف خلال اجازة عيد الفطر .



