غرفة كفر الشيخ: إدخال خدمة السجل التجاري المطور بعد أسبوعين

أعلن حاتم عبد الغفار رئيس غرفة كفر الشيخ التجارية عن افتتاح السجل المطور بالغرفة خلال اسبوعين، وهى خدمة تعمل على إنهاء إجراءات التسجيل لانشاء الشركات التجارية تحت مظله الشباك الواحد





وأضاف عبد الغفار فى تصريحات خاصة لـــ"صدى البلد" ان وفدا من جهاز تنمية التجارة الداخلية والمسؤول الخاص بأدخال خدمة السجل المطور قاما بزيارة للغرفة للإشراف على التجهيزات اللازمة لانشاء السجل .





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وقال انه تم الإتفاق على تجهيز المگان الخاص بالسجل المطور بالغرفة ، وشراء الأجهزة اللازمة تمهيدا لإدخال خدمة السجل المطور بالغرفة فى موعد أقصاه أسبوعين بعد أجازة عيد الفطر المبارك.





ياتى ذلك فى إطار تطوير مجلس إدارة غرفة كفر الشيخ للخدمات المقدمة للتجار وتفعيل خدمة الشباك الواحد.



