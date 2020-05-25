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حوادث

بعد إصابة والده بـ كورونا.. شقيقان يضربان صاحب مكتبة لرفضهما وجوده بالمنطقة في الجيزة

الإثنين 25/مايو/2020 - 10:31 ص
صدى البلد
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ندى حمودة - أحمد مهدي
تواصل الاجهزة الامنية بالجيزة بإشراف اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، عمليات البحث عن المتهم الثاني في واقعة التعدى على صاحب مكتبة في الجيزة بسبب إصابة والده بفيروس كورونا.

وكانت الأجهزة الأمنية القت القبض على شاب تعدى على صاحب مكتبة بمنطقة الجيزة، بعد تعديه وشقيقه على صاحب مكتبه بسبب رفضهما تواجده في المنطقة بعد إصابة والده بفيروس كورونا.

التحريات الأولية التى أجريت بإشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، كشفت إصابة والد المجنى عليه م 26 سنة، بفيروس كورونا منذ قرابة 15 يوما ونقله لمستشفي العزل.

كما تبين من التحريات قيام والدة المتهمين بنهر صاحب المكتبة من شرفة منزلها "أنت بتفتح ليه مش أبوك عنده كورونا.. وأنت ومراتك وأخواتك كنتوا عايشين معاه"، وفي هذه الأثناء باغت أبناء السيدة صاحب المكتبة بضربه على رأسه.

وشرحت التحريات توجه المجنى عليه الى قسم الشرطة لتحرير محضر بالواقعة واتهم فيه الشقيقين بالتعدى عليه ورفضهما مباشرة عمله.

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