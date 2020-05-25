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اقتصاد

أسعار الخضراوات والفاكهة خلال عيد الفطر

الإثنين 25/مايو/2020 - 10:54 ص
خضروات وفاكهة
خضروات وفاكهة
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علياء فوزي

ينشر موقع صدى البلد الإخبارى لقرائه ، آخر تحديثات لأسعار الخضروات والفاكهة وفقا لبوابة سوق العبور.


حيث سجل الليمون البلدي سعرا يتراوح بين 3 و11 جنيها وتراوح سعر كيلو الطماطم من 2 إلى 4.50 جنيه وكيلو البطاطس من 1.5 إلى 2.7 جنيه والبصل من 2.5 إلى 3.50 جنيه والكوسة من 1.50 إلى 4.50 جنيهات.


وتراوح سعر كيلو الفاصوليا من 2 إلى 5 جنيهات والفلفل الرومي البلدي من 1.5 إلى 4.50 جنيه وكيلو الفلفل الرومي الصوب 4 جنيهات والفلفل حامي البلدي 1.75 إلى 4.5 جنيهات.


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كما سجل سعر كيلو الخيار البلدى من 2 إلى 4 جنيهات والخيار الصوب من 3 لـ 5 جنيهات والملوخية من 3 إلى 4 جنيهات والبامية بسعر 15 جنيها.


وتراوح سعر كيلو الفلفل الألوان من 14 إلى 24 جنيها وسجل كيلو القلقاس من 5 إلى 9 جنيهات وبلغ سعر الثوم من 12 إلى 20 جنيها وسعر السبانخ من 3 إلى 4 جنيهات وسعر خس كابوتشي 5 جنيهات وسعر خس الرابطة (3 كيلو) من 5 إلى 10 جنيهات وبنجر 4 جنيهات.


وتراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 1.5 إلى 3 جنيهات والباذنجان البلدي 1.50 إلى 3 جنيه والباذنجان الأبيض بسعر من 1.50 إلى 4 جنيهات.


كما تراوح سعر البرتقال الصيفي من 5 إلى 9 جنيهات ، والجريب فروت بسعر 8 جنيه، واليوسفي سجل يترواح ما بين 5 إلى 9 جنيهات، والعنب البناتى الاصفر بسعر 15 جنيها.


وسجل سعر التفاح المصرى من 5 الى 10 جنيهات والبلح الثلاجة 5 جنيهات والبلح السيوي 20 جنيها والبلح الأسواني بسعر 16 جنيها والجوافة من 5 إلى 9 جنيهات.

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