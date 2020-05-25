أسعار الخضراوات والفاكهة خلال عيد الفطر

وتراوح سعر كيلو الفلفل الألوان من 14 إلى 24 جنيها وسجل كيلو القلقاس من 5 إلى 9 جنيهات وبلغ سعر الثوم من 12 إلى 20 جنيها وسعر السبانخ من 3 إلى 4 جنيهات وسعر خس كابوتشي 5 جنيهات وسعر خس الرابطة (3 كيلو) من 5 إلى 10 جنيهات وبنجر 4 جنيهات.

وتراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 1.5 إلى 3 جنيهات والباذنجان البلدي 1.50 إلى 3 جنيه والباذنجان الأبيض بسعر من 1.50 إلى 4 جنيهات.





كما تراوح سعر البرتقال الصيفي من 5 إلى 9 جنيهات ، والجريب فروت بسعر 8 جنيه، واليوسفي سجل يترواح ما بين 5 إلى 9 جنيهات، والعنب البناتى الاصفر بسعر 15 جنيها.





وسجل سعر التفاح المصرى من 5 الى 10 جنيهات والبلح الثلاجة 5 جنيهات والبلح السيوي 20 جنيها والبلح الأسواني بسعر 16 جنيها والجوافة من 5 إلى 9 جنيهات.