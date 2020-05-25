وكيل أوبل يقرر رفع أسعار جراند لاند opel grandland



اعلن وكيل سيارات اوبل في مصر عن رفع اسعار السيارة أوبل جراند لاند اكس opel grandland x موديل 2020 بقيمة تتراوح من 10 الي 20 الف جنيه فقررت رفع سعر الفئة الأولي بقيمة 10.000 جنيه و الفئة الثانية بقيمة 20.000 جنيه واعلي فئة بقيمة 10.000 جنيه .





مواصفات أوبل جراند لاند اكس opel grandland x





تعتبر السيارة هي اكبر سيارات اوبل في الوقت الحالي و هي من السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات suv و بها محرك 4 اسطوانات 1600 سي سي 163 حصان وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن متر متصل بفتيس أوتوماتيك 6 سرعات و تعمل بنظام الجر الامامي و تتسارع من 0 الي 100 كم خلال 9.4 ثانية.









opel grandland x 2020 سعر

تبدا اسعار السيارة أوبل جراند لاند اكس opel grandland x من 430.000 جنيه حتي 490.000 جنيه.

