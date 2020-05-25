هشام اسماعيل : عمورى يشبه حازم إمام وطارق حامد أفضل لاعب فى مصر

قال الفنان هشام إسماعيل ، إنه يحب العمل الإعلامي منذ الصغر، مشير إلى أنه "مشجعًا لنادي الزمالك ولايخفي ذلك على أحد".





وأكد هشام إسماعيل في تصريحات لبرنامج "الكابيتانو" الذي يقدمه الإعلامي الفلسطيني "إيهاب أبومرخية": "أحب العمل الإعلامي، وكان من أحلامي منذ الصغر أن أصبح صحفي رياضي".









وتابع إسماعيل قائلًا: "أنا زملكاوي، ولا أخفي ذلك، وأحيانًا أقوم بمضايقة جمهور الأهلي لأنه الفريق المنافس للقلعة البيضاء".





وطارق حامد أفضل لاعب بالدوري المصري حاليًا". واستطرد هشام إسماعيل قائلًا: "أحب " عموري " لاعب الجزيرة الإماراتي أتمنى رؤيته في الزمالك مستقبلًا وأشعر بأن لعبه مشابه لحازم إمام الكبير





وعن الأفضل بين شيكابالا وحازم إمام اختار اإسماعيل "حازم إمام" .





وأردف هشام إسماعيل: "قدوتي في المجال الفني، مش شخص واحد في كل جيل هتلاقي ليا فنان، على سبيل المثال من الأحدث للأقدم هتلاقي أحمد زكي ونور الشريف، ثم فؤاد المهندس، ومحمود مرسي، وصولا لنجيب الريحاني".





وعن لاعب في الأهلي يحبه، أعرب هشام إسماعيل عن أسفه لعدم وجود لاعب في الأهلي لكي يحبه مشيرا إلى أنه حاول لكن :"ملقتش".





وتابع: "آخر لاعب كنت بحبه في الأهلي كان حسام حسن وانتقل الزمالك فخلاص، مؤكدا أنه كان يحب بركات وكنت بيحس إنه من ريحة الزمالك".





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