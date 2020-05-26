طارق تهامى: أتوقع إصدار قانون الانتخابات البرلمانية فى أكتوبر المقبل

قال طارق تهامى، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد أن النشاط السياسى فى مصر والعالم كله متوقف بسبب فيروس كورونا ، الأمر الذى عطل إنعقاد البرلمانات ، وبالتالى تأخر القوانين الهامة فى البرلمان المصري ومنها قانون انتخابات مجلس النواب.





وأضاف تهامى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه كان من المقرر أن يتم إصدار قانون إنتخابات مجلس النواب خلال شهرى إبريل أو مايو ، إلا أنه نظرا لفيروس كورونا فقد تأخر إنعقاد جلسات البرلمان المصرى واللجنة التشريعية التى تصدر القوانين ، مشيرا إلى أنه طبقا للفقه القانونى الفرنسى من الممكن أن يتم تأجيل إجراء الانتخابات لظروف طارئة.





وتوقع عضو الهيئة العليا لحزب الوفد أن يتم إصدار قانون الانتخابات البرلمانية المقبل فى شهر أكتوبر المقبل بعد مد دور الإنعقاد الحالى نظرا للظروف الطارئة بسبب فيروس كورونا.





وتابع: حتى فى حاله إنتهاء دور الإنعقاد الحالى قبل الإنتهاء من إصدار قوانين الانتخابات فمن حق الرئيس طبقا للدستور أن يصدر مرسوم بقانون يتم العمل به فى ظل وجود فراغ تشريعى.





وأكد أن حزب الوفد يؤيد إجراء الإنتخابات بالبرلمانية بنسبة 75 % للقائمة النسبية و 25 % للفردى ، خاصه وأن النظام الفردى لازال يواجه سطوة المال السياسى ، بعكس نظام القائمة الذى يعتمد على الفكر والمبدأ والمنهج ، مشيرا إلى أن النظام الفردى يفتح الباب لإنضمام المرشح للتنظيمات السرية، وبالتالى فعلي المرشح ان ينضم لحزب.





وتوقع ان يتم إجراء الإنتخابات بالبرلمانية بنظام مختلط بين القائمة النسبية والنظام الفردى ، حتى لا يتم الطعن على دستورية قانون انتخابات مجلس النواب ، ونحن فى غنى عن هذا الأمر.





كما توقع ألا يكون هناك أى إختلاف فى تركيبة البرلمان المقبل عن تركيبته فى البرلمان الحالى ، إلا فقط فى تغيير ترتيب عدد المقاعد من حيث زيادة أو نقص عدد مقاعد الأحزاب.





واكد انه من المتوقع ان يكون هناك نصيب كبير من المقاعد فى البرلمان المقبل لحزب مستقبل وطن والوفد وحماة الوطن وحزب النور ، ولن ينال حزب المصريين الأحرار نفس نصيبه من مقاعد البرلمان الحالى نظرا لوجود مشاكل داخلية فى الحزب ، كما أن المرشحين المستقلين سيسيطروا على النظام الفردى فى الانتخابات المقبلة.