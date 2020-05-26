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برلمان

نائب: أتوقع إجراء الانتخابات البرلمانية بأكثر من نسبة 75 % للنظام الفردى

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 01:01 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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معتز الخصوصى
توقع النائب سمير البطيخى، عضو مجلس النواب عن حزب الحركة الوطنية المصرية أن يخرج قانون انتخابات مجلس النواب إلى النور قبل نهاية دور الإنعقاد الحالى خلال شهر يوليو المقبل، خاصة وأن فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب المقبلة ستكون فى شهر أكتوبر المقبل.

وأكد البطيخى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن هناك انقساما فى الآراء بشأن إجراء الإنتخابات البرلمانية المقبلة  إما أن تكون بنسبة 50 % للنظام الفردى و50 % لنظام القائمة ، وإما أن تجرى بنسبة 75 % لنظام القائمة و 25 % للنظام الفردى.

وأوضح عضو مجلس النواب عن حزب الحركة الوطنية أنه يؤيد إجراء الإنتخابات البرلمانية بأكثر من نسبة 75 % للنظام الفردى ، لأن هذا النظام يعطى فرصة للناخبين فى الدوائر أن يختاروا مرشحهم ، والذى يتحرك وسط أهالى دائرته ، على عكس نظام القائمة والتى تجرى على مستوى الجمهورية.

وتابع: تركيبة مجلس النواب الحالى تتمثل فى 120 قائمة والغالبية للنظام الفردى حوالى 460 نائب ، مشيرا إلى ان هناك تشكيلة كبيرة من المستقلين والأحزاب فى البرلمان الحالى ، حيث إن أحزاب مستقبل وطن والمصريين والأحرار والوفد كان لديهم أكبر عدد من مقاعد البرلمان وباقى الأحزاب لديهم نسبة متفاوتة من المقاعد ، بما يعنى أننا لدينا 12 حزب فى المجلس.

وتوقع أن يكون هناك ائتلاف من الأحزاب ب 5 أو 6 أحزاب لو اجريت الانتخابات البرلمانية المقبلة بنسبة 75 % و 25 % للفردى ، مشيرا إلى أنه لو كانت هناك لدينا أحزاب قوية ستخوض الانتخابات وحدها بدون ائتلافات ، أما لو كانت الأحزاب ضعيفة ستخوض الانتخابات بائتلافات.
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