نجوم الأردن يحتفلون بعيد الاستقلال عبر أغنية وطنية.. فيديو

عبر عدد من الفنانين الأردنيين عن إنتمائهم للأردن والملك عبد الله الثاني بن الحسين في عيد إستقلال المملكة الأردنية الهاشمية الرابع والسبعين الذي يصادف اليوم الاثنين.



وقد حرص الفنان عمر العبداللات أن يتزامن إطلاقه هذا العمل مع ذكرى إستقلال المملكة الاردنية الهاشمية الرابع والسبعين لتصاغ كلمات العمل وتلحينه موسيقيًا عمر العبداللات نفسه.



بنبض الولاء والانتماء لتراب الوطن والقيادة الهاشمية، فيما قام بتوزيع العمل محمد القيسي.



وأيضا:



وشارك في الغناء كل من الفنانين "عمر العبداللات، بشار السرحان ، يحيى صويص، حسام ووسام اللوزي"، والذين رددوا في مقدمتها:

على راسي الأردن والأردنية

ربع الكرامة وربع الحمية

سيدنا يا سيدنا .. الله يسعد سيدنا

ويسعد الأردن والأردنية.





ومن المقرر عرض وبث الأغنية إعتبارًا من صباح اليوم بالتزامن مع إحتفلات المملكة بعيد الإستقلال الرابع والسبعين على مختلف أثير الاذاعات الاردنية، وعبر شاشات الفضائيات الأردنية.





يذكر أن هذا العمل من إنتاج الفنان عمر العبداللات وبرعاية رسمية من شركة زين التي أكدت على رغبتها بالرعاية الرسمية لهذا العمل تعبيرًا عن الوفاء للوطن وقائده وكجزء من فعالياتها الاحتفالية بهذه المناسبة العزيزة على قلوب الأردنيين جميعًا، ليقدم هدية حب إلى جميع الأردنيين.